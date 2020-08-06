Обучение в Польше привлекает украинских абитуриентов географической близостью страны, сходством языков, перспективой получения европейского образования по умеренным ценам и легального трудоустройства после окончания вуза.

Именно поэтому Польша на первом месте по популярности среди тех, кто хочет учиться за рубежом.

На выбор абитуриентов — более 1,5 тыс. специальностей в 55-ти польских университетах.

Как получить образование в Польше, сколько стоит обучение и, собственно, с чего начать — Факты ICTV разбирались вместе с Русланом Сорокой, генеральным директором польско-украинской программы ОсвітаПоль, которая является официальным представителем лучших университетов и колледжей Польши и уже 17 лет помогает украинским абитуриентам со вступлением.

Стоимость обучения в Польше

Обучение на стационаре в государственном или частном польском вузе на сегодняшний день стоит от €900 до €3-4 тыс. в год.

— А средняя цена колеблется в пределах €1,2-1,5 тыс. Это стоимость, независимо от квалификационного уровня. В этом ценовом диапазоне очень большой выбор университетов и специальностей, — объяснил Сорока.

Учиться можно на польском или английском. От этого будет зависеть стоимость обучения. Однако англоязычные предложения значительно дороже — как правило, на 40-100%.

В то же время в государственных заведениях, по словам Сороки, можно найти варианты, хотя их и очень мало, обучения на польском и английском примерно по одинаковой цене.

Вступление в польские университеты

Вступительная кампания 2020 в Польше с началом обучения в октябре продолжается. То есть в этом году еще есть возможность до начала сентября поступить в большинство вузов.

Гендиректор образовательной программы рассказал, что поступление в зависимости от заведения заканчивается в июле, или продолжается до сентября, а прием документов и подготовка к поступлению происходит круглый год.

Поэтому он советует очень активно работать в этом направлении с осени предыдущего года, если надо освоить польский или английский.

С чего начать

Прежде всего нужно тщательно проконсультироваться относительно выбора учебного заведения. Это очень существенный вопрос, поскольку от этого будут зависеть условия поступления, стоимость обучения и возможности оформления проживания.

Когда выбор сделан, необходимо проверить — вступление происходит на основе поданного пакета документов, есть ли дополнительные квалификационные требования типа собеседования.

— Как правило, дополнительными квалификационными требованиями являются именно собеседования. Экзаменов или чего-то такого нет. Иногда возможно тестирование по языку – польскому или английскому, — уточнил Сорока.

Подтверждение владения английским или польским

Для вступления на англоязычное обучение нужен международный сертификат типа TOEFL, подтверждающий уровень владения языком на уровне В2. Это один из вариантов.

По польскому языку есть три варианта. Первый наиболее универсальный — это сдача государственного экзамена по польскому языку на получение государственного сертификата уровня С1, который проводится в марте и июне.

В то же время Сорока отмечает, что он не очень популярен, поскольку довольно сложный и дорогой.

Регистрация на экзамен стоит около €100. Сдать его можно в Украине в сертифицированных языковых центрах. Сам сертификат не имеет срока действия.

— Проблема в том, что сроки проведения экзаменов неудобные, потому что ожидание сертификата может занять несколько месяцев. Поэтому часто сталкиваемся с такой проблемой, что абитуриент сдал в марте, а сегодня еще не можем получить сертификат. Соответственно нет возможности приобщения к необходимому пакету документов, — объяснил он.

Второй вариант — это сертификаты, которые выдаются, например, компаниями, которые сотрудничают с польскими учебными заведениями, имеющими подписанные договоры. Здесь можно пройти тестирование, проверку польского языка и получить сертификат. Его будет достаточно для поступления в то или иной вуз, но не всех 100%.

Третий — это дополнительное собеседование по польскому языку, проводимое рекрутационной вступительной комиссией учебного заведения. Это можно сделать через Skype, то есть онлайн.

Минимальный уровень, необходимый для поступления и обучения в университетах Польши — В1, а часть вузов требует В2.

Как и где выучить польский язык

Чтобы достичь соответственного уровня, если речь идет об изучении языка с нуля, необходимо как минимум восемь месяцев заниматься два-три раза в неделю. Стоимость занятий очень разная. Если заниматься индивидуально с преподавателем — около 250 грн за занятие. На курсах в группах — от 100 грн.

Есть еще один способ, и он, по словам Сороки, приобретает все большую популярность. Это возможность изучения польского языка с native speaker — профессиональным преподавателем, носителем польского языка. Занятия проводятся через Skype в режиме видеоконференции. Такие занятия очень эффективны, поскольку знания усваиваются значительно быстрее.

Кроме того, можно приехать в Польшу перед началом учебного года и в течение нескольких недель на месте подтянуть язык. Но для этого необходимо владеть языком как минимум на уровне А2.

Документы для обучения в Польше

Магистерская программа в Польше длится 5 лет (1,5-2 года — на базе диплома бакалавра), а бакалаврат — 3 года.

Базовый пакет документов — это аттестат с приложениями (если речь идет о бакалаврате), диплом бакалавра или магистра, полученного в Украине (если поступаете на вторую ступень — магистратуру), паспорт, возможно, свидетельство о рождении, если студент несовершеннолетний.

Аттестат или диплом должны быть соответственно оформлены, переведены на польский. Будет это профессиональный польский переводчик или украинский с нотариальным подтверждением, зависит от конкретного заведения.

Также может понадобиться апостилизация документов.

Нужны ли дополнительные документы — фотографии, медицинская справка 086-у и т. д. — тоже зависит от вуза.

Студенческая виза для обучения в Польше

Когда абитуриент успешно прошел процесс вступления, ему выдается соответствующий документ, который является основанием для получения бесплатной студенческой визы на год обучения.

— В этот пакет документов, начиная с прошлого года, обязательно нужно включить справку, подтверждающую бронь места проживания на целый год, и с соответствующей оплатой не менее чем за месяц проживания, — уточнил Сорока.

Кроме того, с 2019 года требуется финансовая справка. Если студент несовершеннолетний и еще не зарабатывает, его может спонсировать кто-то из семьи. Именно эти спонсоры и должны предоставить соответствующую справку, подтверждающую наличие заработков или средств на содержание студента в Польше и оплату его обучения.

— В целом 17 пунктов, касающихся визового вопроса. Это один из самых сложных вопросов, к которому надо тщательно подготовиться. Сама виза бесплатная, — отметил директор образовательной программы.

Он также заверил, что из-за ситуации с коронавирусом на сегодняшний день никаких дополнительных справок от студентов из Украины не требуется.

Бесплатное обучение в Польше

Это возможно, но сложно, поскольку большая конкуренция.

— С тех студентов, которым мы помогаем поступать в вузы Польши, на бесплатное обучение попадает где-то 1%. Есть грантовые программы, они предусматривают возможность такого вступления, но конкуренция там довольно значительная. Это отдельный вопрос, которым надо очень тщательно заниматься, — пояснил Сорока.

По его словам, есть две возможности получить бесплатное обучение — это наличие карты поляка, дающей право конкурировать за бюджетное место в государственных университетах, и государственный сертификат польского языка спецификационной польской комиссии на уровне С1.

— Все большую популярность приобретает второй вариант. Такая возможность создана в 2018 году. Поэтому сейчас, если кто-то планирует учиться в Польше, должен готовиться за два года до поступления. Если вы получите сертификат С1, у вас есть очень большие шансы на бесплатное обучение в Польше, — говорит директор польско-украинской образовательной программы.

Проживание в Польше

Студенты могут жить в общежитиях или частном секторе. Стоимость зависит от города, в котором находится вуз. Цены на проживание колеблются в диапазоне от 500 злотых (€120). Средняя цена — €150 в месяц.

Если брать отдельно общежития — от €100 до €500 (самая популярная цена — €150).

В частности, в государственных заведениях цены стартуют от €100, в частных — от €130.

Стоимость проживания в квартирах и комнатах также зависит от города: в среднем однокомнатная — от €400, комната в квартире — от €170.

Подработка студентов и трудоустройство в Польше

Миграционное право Польши предусматривает для студентов-иностранцев после окончания учебы возможность легитимного пребывания на территории страны в течение целого года для поиска работы.

Кроме того, студенты или молодые люди до 27 лет в Польше не обременены разного рода налогами. Поэтому украинский студент без проблем может найти работу еще во время учебы. Работодателям выгодно брать такого человека именно с точки зрения экономии на налогах. Минимальная ставка в Польше — 17 злотых в час (это примерно 140 грн).

Студенты могут полноценно работать на каникулах, которые длятся почти четыре месяца, а также подрабатывать в течение учебного года по несколько часов в день, или один-два дня в неделю.

К тому же польское законодательство позволяет работать с 16 лет в сферах, которые не угрожают физическому или ментальному развитию ребенка.

Поэтому, украинский студент может работать, например, официантом в кафе или перекладывать товар на полках в супермаркете, зарабатывая на жилье, а если постарается – даже оплачивать свое обучение в Польше.