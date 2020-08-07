В Украине впервые трансплантировали поджелудочную железу. Ночью 7 августа операцию по пересадке органа от умершего донора сделали врачи Львовской клинической больницы скорой помощи, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Он подытожил, что это уже третья операции по трансплантации — перед этим пересадили сердце и почки.

В то же время мэр Львова Андрей Садовой в соцсети рассказал, что 45-летнему львовянину от 38-летнего донора пересадили также почку.

Кроме того, этой же ночью от донора трансплантировали вторую почку и сердце, то есть шанс на жизнь получили три человека.

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По словам Садового, жителя Львовской области невозможно было спасти — его привезли в больницу с разрывом аневризмы сосудов головного мозга.

Мэр Львова поблагодарил родных умершего, подписавших разрешение на донорство, и выразил свои соболезнования семье.

Львовянин, который получил от умершего два органа, с детства болел сахарным диабетом, а последние несколько лет – и почечной недостаточностью.

Уже 25 больниц Украины получили лицензию на трансплантацию. Теперь пациенты смогут выбирать, в каком регионе и учреждении делать операцию.

Но самое главное — пациенты за это не будут платить, поскольку стоимость операций полностью покрываться за счет государства.

Фото: Андрій Садовий