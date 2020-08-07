В Украине увеличилось количество очень сложных случаев коронавируса, и в целом украинцы стали тяжелее переносить эту болезнь, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

– У нас много появилось очень сложных случаев. Начало меняться течение болезни. Она очень тяжело переносится. У нас также увеличилось количество летальных случаев и госпитализация, — подчеркнул он.

По его словам, то, что мы ежедневно ставим антирекорды по количеству новых случаев — повод каждому задуматься над своим отношением к карантинным правилам.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на 7 августа коронавирусом в Украине за последние сутки заболели 1 453 человека.

Общее количество инфицированных достигло 78 261, из которых умерли от осложнений 1 852 украинца, а за день — 33.

В то же время за сутки выздоровел 531 больной, а с начала эпидемии – 43 055 пациентов.