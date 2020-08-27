В киевской школе №47 уже готовы к учебному процессу в условиях адаптивного карантина, который продлили до 1 ноября.

Директор Светлана Нетецкая рассказала, что в школе открыты все входы и выходы, разработан график входа детей в учреждение образования.

По ее словам, утром на входе у учителей будут измерять температуру, а учеников будут проверять в классе, перед уроками.

Дети смогут выходить на переменах, поскольку необходимо минимум два раза в день проветривать помещение.

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Ученики старших классов, как и раньше, будут сидеть по двое. Маски не обязательны, как и расстояние между партами. Однако придется все время учиться в одном классе. В случае, если школа окажется в оранжевой карантинной зоне, педагог должен носить маску или защитный щиток. Но дистанция обязательна для всех.

— Если мне нужно подойти к ребенку лично и посмотреть, как он пишет, или что-то индивидуально объяснить, то конечно, маску я буду надевать, — рассказала учительница украинского языка и литературы Лариса Прищепа.

Больше всего внимания будет к первоклассникам, чтобы они не контактировали с другими классами. Обеды им будут приносить учителя в специальных упаковках.

Буфет не откроют, потому что привозной продукции не будет.

В школе будет отдельная комната для тех, кто заболеет. Там ребенок будет ждать медиков или родителей.

Однако такими условиями может похвастаться столичная школа. А в Крюковщине под Киевом постоянное медицинское наблюдение и даже дистанция — небывалая роскошь. Сельская школа переполнена, а на 2 тыс. учеников — ни одной медсестры.

— На такое количество детей нам дали одиного скринера, то есть имерять температуру, и никто не знает, кто будет отвечать за безопасность и здоровье детей, — рассказала мама двух школьников

1 сентября в Киеве

КГГА разрешила проведение праздничных линеек в столичных школах 1 сентября.

В мэрии объяснили, что все учреждения готовы к учебному году в условиях карантина, поэтому Первый звонок будет во всех школах.

Если учитель инфицируется коронавирусом, тогда вполне возможно, что всю школу закроют на карантин.