Украина не будет ограничивать въезд граждан Беларуси, оставляющих страну из-за политического кризиса, заявил на брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, белорусы будут пользоваться преференционным режимом, несмотря на закрытие границы для иностранцев.

– Государственная пограничная служба будет рассматривать их запросы и предоставлять разрешения на въезд, – заверил дипломат.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль говорил, что Украина закрывает границы для иностранцев до 28 сентября, но граждане Беларуси могут въехать на территорию нашей страны.

На заседании 27 августа правительство уточнило категории иностранцев, имеющих право въезда на территорию Украины в этот период, с учетом замечаний граждан.

В частности, в нем указаны беженцы или лица, которые нуждаются в дополнительной защите.