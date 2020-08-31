В осенний сезон гриппа и плохих погодных условий чаще всего возникает вопрос: как укрепить иммунитет и позаботиться о своем здоровье. Полезные советы как укрепить иммунитет осенью, читайте в материале Фактов ICTV.

Что нужно есть, чтобы укрепить иммунитет?

В первую очередь нормализуйте свое питание и не пропускайте приемы пищи.

Также в вашем рационе должны присутствовать следующие продукты:

белки животного и растительного происхождения (мясо, рыба, молочные продукты, бобовые, фасоль и т.д.);

осенние плоды богатые витаминами А — виноград и зелень, С — цитрусовые, клюква, Е — масло, В — крупы, бобовые, яйца, орехи и т.д.;

специи — имбирь, хрен, корица, базилик и т.д.

Закаливание и спорт

Когда ваш организм закаленный, то он дает большее сопротивление инфекциям. Если вы хотите оздоровить свое тело, то нужно начинать это делать еще с ранней осени, а то и с лета. Устраивайте себе контрастный душ или обливайтесь по очереди горячей и холодной водой. Важно сначала начинать с высоких температур, чтобы ваш организм привык, а потом каждый раз снижать.

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Спорт — поднимает не только иммунитет, но и настроение. Делайте утреннюю зарядку, бегайте или тренируйтесь в спортзале. Такой подход к вашему здоровью точно пойдет вам в пользу.

Сохраняйте спокойствие

Очень часто причиной падения иммунитета являются стрессы или депрессия, которая часто проявляется осенью. Поэтому важно не допускать плохого эмоционального состояния, ведь в такой момент человек слаб к внешним инфекциям.

Полноценный сон

Один из важнейших пунктов крепкого иммунитета — полноценный сон. В этот период человек восстанавливается и набирается сил, это влияет на его самочувствие и работоспособность. Запомните, что вы должны спать более 7 часов в сутки.

Вакцинация

Вакцинация — один из самых эффективных способов предотвратить инфекционные заболевания и оставаться всегда здоровым.