По состоянию на 6 сентября в Украине наблюдается позитивная динамика относительно количества новых случаев заражения коронавирусом. За день лаборатории подтвердили 2 107 тестов на Covid-19.

В результате осложнений, вызванных инфекцией, за сутки умерли 35 человек, а в целом 2 846 больных.

Выздоровели уже 62 227 украинцев, из которых 578 – за сутки.

Антилидеры сегодня – Киев, где 240 новых больных, Львовская (188), Ивано-Франковская (176) и Тернопольская области (158).

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При этом в Николаеве зафиксировали вспышку коронавируса в четырех школах и двух детских садах. Среди заболевших – и дети, и сотрудники заведений.

В связи с этим на самоизоляцию отправили по одному классу в школах № 19, 20, 46 и два класса в школе № 29, а также по одной группе в детсадах № 71 и 95.

Печальные новости из Хмельницкого. Там вечером 5 сентября из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер прокурор области Олег Синишин.

Его госпитализировали еще 31 августа с подтвержденным диагнозом Covid-19. Синишин несколько дней не дожил до 44-летия.

Коронавирус в Украине

5 сентября коронавирус в Украине обнаружили у 2 836 человек, а в целом – у 133 787.

Вчера умерли от инфекции 50 человек, а выздоровели 1 036.

Рекордсменами в субботу были: Харьковская область с 380 новыми случаями, Киев (315) и Львовская область (195).