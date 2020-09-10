PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Украинцы больше боятся бедности, чем заражения Covid-19 – опрос

За время карантина украинцы стали меньше бояться заражения коронавирусом, но увеличился страх бедности. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса платформы Gradus, проведенного 2 сентября.

Еще в середине апреля 47% респондентов говорили, что их беспокоит угроза заболевания Covid-19. На 2 сентября таких только 28%.

При этом, если в апреле ухудшением финансового положения из-за карантина были обеспокоены 44% опрошенных, то сейчас их количество увеличилось до 58%.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Карантин в Україні

Фото: Gradus

Такое соотношение можно объяснить тем, что Covid-19 перестал быть чем-то мифическим. Поскольку суммарно треть респондентов утверждает, что среди знакомых или близких есть люди с подтвержденным коронавирусом.

Карантин в Україні

Фото: Gradus

Исследование проведено компанией Gradus методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus представляет население городов размером более 50 тыс. жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и регионом.

Период проведения поля: 8.09.2020.

Размер выборки: 1 200 респондентов.

Коронавирус в Украине 10 сентября

10 сентября коронавирусом в Украине заболели 2 582 украинца, а за время эпидемии — 145 612 человека.

За сутки умерли 44 пациента (3 023), выздоровели за день 1 174 больных (65 877).

Источник: Gradus 

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх