За время карантина украинцы стали меньше бояться заражения коронавирусом, но увеличился страх бедности. Об этом свидетельствуют данные онлайн-опроса платформы Gradus, проведенного 2 сентября.

Еще в середине апреля 47% респондентов говорили, что их беспокоит угроза заболевания Covid-19. На 2 сентября таких только 28%.

При этом, если в апреле ухудшением финансового положения из-за карантина были обеспокоены 44% опрошенных, то сейчас их количество увеличилось до 58%.

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Такое соотношение можно объяснить тем, что Covid-19 перестал быть чем-то мифическим. Поскольку суммарно треть респондентов утверждает, что среди знакомых или близких есть люди с подтвержденным коронавирусом.

Исследование проведено компанией Gradus методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus представляет население городов размером более 50 тыс. жителей, в возрасте 18-60 лет по возрасту, полу, размеру населенного пункта и регионом.

Период проведения поля: 8.09.2020.

Размер выборки: 1 200 респондентов.

Коронавирус в Украине 10 сентября

10 сентября коронавирусом в Украине заболели 2 582 украинца, а за время эпидемии — 145 612 человека.

За сутки умерли 44 пациента (3 023), выздоровели за день 1 174 больных (65 877).

Источник: Gradus