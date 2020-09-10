Внезапная гибель людей в разных катастрофах — трагедия самолета МАУ в Иране, смертельные ДТП, пожары, обрушения домов, взрывы и т. п. — к сожалению, стали обыденностью нашей жизни, а для тех, кто потерял в них своих родных и близких — настоящим адом.

Пережить такое горе не каждому под силу. Мы нашли девушку, у которой в аварии погибла вся семья. Она достаточно быстро адаптировалась к жизни. Как удалось ей преодолеть горе, кто был рядом и как сложилась ее судьба — в нашем материале.

История одной трагедии

Молодая поэтесса Полина Г. в один миг потеряла всю семью — отца, мать, а затем и 14-летнего брата.

21 апреля 2019 года на пустой трассе под Конотопом Сумской области пьяный водитель не справился с управлением и врезался в машину, в которой были члены ее семьи. Родители погибли на месте. А младший брат еще почти месяц боролся за жизнь.

Мальчика с многочисленными переломами и повреждениями внутренних органов доставили в реанимацию местной больницы, а затем перевезли в Киев в Охматдет. Через 25 дней он умер, не приходя в сознание.

— На момент трагедии я и так была в депрессии, занималась с психотерапевтом. И это все просто разбило весь тонкий мир, который только отстраивался. Как будто жизнь треснула и значительная часть исчезла. Сначала держаться помогала только мысль о том, что брат жив, что ему нужна помощь и, в конце концов, адекватная сестра. Когда эта мысль исчезала — начиналась истерика, — рассказала девушка о том, что пережила в те тяжелые дни.

Кто был рядом

С родственниками у Полины всегда были прохладные отношения, потому что давно переехала в другой город. Однако близкий человек все же был — это мамина сестра, ее крестная.

Но больше всего поддерживали друзья, которые даже устроили масштабную акцию для спасения ее брата, привлекая известных писателей. Они провели несколько мероприятий в Киеве, Харькове, Львове и Черновцах, помогали собирать средства, устроили эфир на Громадському радіо.

— Несколько недель я вообще не ночевала дома — только у друзей, чтобы не оставаться в одиночестве. И, наверное, именно поэтому удавалось хоть как-то социализироваться, потому что хотелось забиться куда-то и плакать, — рассказала она.

Психолог, много работы и внутренняя сила

Полина продолжала встречи со своим психологом, а потом поменяла специалиста. Сейчас она завершила курс психотерапии, однако признается, что не чувствует полного восстановления.

По ее словам, прошло уже больше года, но каждый вечер засыпает со слезами, а утром смотрит на совместное фото с магистерского выпускного.

— Посреди дня могу “зависнуть” и вспоминать какие-то моменты. Но работа, обязательства не дают много времени на расслабление. Поэтому приходится пересиливать и включаться в жизнь. К сожалению, или к счастью, никто не знает, как правильно адаптироваться после гибели всей семьи, — признается она.

Поэтому считает, что больше всего ей помогла внутренняя сила, хотя немного и сомневается в этом — “наверное, что-то внутри не дало потерять себя и жизнь“.

Девушка говорит, что не дали утонуть в отчаянии и горе и множество проблем, которые нужно было решать.

— Я очень долго просыпалась утром с мыслями: почему я живу в мире без них? И, что самое страшное — не находила ответа. Мне иногда писали знакомые, друзья или вообще незнакомые люди, которые восхищались моей силой. Это, пожалуй, какой-то внутренний комплекс отличницы даже в такие ситуации не давал развалиться, — рассказала Полина о своих переживаниях.

Жизнь после трагедии

— Я живу, и это уже хорошо (улыбается). Я сменила работу, потому что моя бывшая компания считала, что ничего особенного в моей жизни не случилось. Поэтому я продолжаю работать уже в новой сфере, разрабатываю свои литературные проекты, продолжаю иногда писать стихи, — оптимистично рассказывает Полина.

А еще, по ее словам, за этот тяжелый год она прошла курс литкритики, написала рецензию для портала ЛитАкцент, успела поработать с телевидением Торонто и планирует еще один масштабный проект.

— То есть стараюсь больше заполнить время, чтобы не думать и не плакать, — подытожила девушка.

А людям, которые оказались в похожей ситуации, не берется давать советы, потому что никто не знает, как правильно проживать это горе.

— Если хочется плакать — плачьте. Хочется смеяться — смейтесь. Наши близкие всегда рядом с нами, пока живет наша любовь к ним! — добавила Полина.

В моей жизни тоже была очень печальная история. Родственница потеряла единственного 13-летнего сына. Пьяный мужчина на авто сбил скутер, на котором он ехал с другом. Молодая женщина замкнулась в себе и через несколько лет умерла от сердечного приступа.

Поэтому часто задаю себе вопрос: как правильно вести себя тем, кто стал свидетелем горя, как помочь преодолеть боль от потери таким людям, как Полина, и одновременно не навредить? Ответы нашла у психолога и психотерапевта Олега Следя.

— Если человек хочет жить в этом горе, мы не всегда имеем влияние на его выбор. Это когда мы говорим о крайних случаях. Если мы говорим о каком-то определенном вмешательстве вообще, когда такой человек не хочет, чтобы с ним были, слушали его, вместе поплакали, в психологии это называют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), — объяснил он в комментарии Фактам ICTV.

Следь рассказал, что такое расстройство возникает у человека из-за определенной травмы или горя, которое произошло в его жизни.

По данным Минздрава, в Украине около 8% мужчин и 20% женщин, переживших травматические события, имеют ПТСР, и если ничего не делать, это грозит потерей отношений, здоровья и даже жизни.

Это состояние, по словам психолога, может проявляться через разное время после трагедии. Оно имеет определенную структуру проживания — начинаться с какого-то явного стресса, а затем переходить к глубинным переживаниям, которые действительно могут повлиять на физиологию, то есть закончиться смертью.

Как помочь человеку с ПТСР

Не навязывать, что делать, ничего не рекомендовать, потому что человек и так переполнен горем — это инструменты, которые могут использовать не только психотерапевты.

— Советы могут ухудшить состояние. Поэтому самая лучшая помощь в такой ситуации – быть рядом, слушать, отвечать: да, я понимаю тебя, я с тобой и тому подобное. Даже есть такое выражение: Мы можем вместе поплакать. То есть даже говорить не надо. А просто прийти и сделать это вместе. Когда показываем, что мы рядом, что мы есть — это уже помощь. Можно даже помолчать, — советует психолог.

Сколько времени уйдет на возвращение к нормальной жизни

Это очень индивидуально, потому что зависит от того, какой уровень травмы ПТСР, глубина травмы. Но обычно такая проблема занимает много времени.

— Это долговременная терапия, от 50 сеансов, то есть хотя бы раз в неделю. Это примерно год, чтобы нормально выйти к какому-то нормальному ресурсному состоянию, — рассказал Следь.

В то же время он подчеркнул, что восстановление за год возможно, если человек не сидит в этой травме все время — каждому нужен свой темп, продолжительность работы над тем, чтобы он почувствовал определенную безопасность.

Всегда ли психолог может помочь

Это зависит от желания самого человека и, конечно, от квалификации специалиста. Однако помощь психолога не помешает.

— Я не сомневаюсь в силах человека, что он может справиться. Однако человек с ПТСР обычно не может обратиться к специалисту, потому что находится в стрессе. Могут сработать различные страхи и защитные реакции. Для этого есть близкие люди, — отметил психотерапевт.

Даже если им не удается убедить пойти к специалисту, они сами должны прийти к психологу, чтобы хотя бы поработать со своими реакциями рядом с этим человеком.

— Это может быть достаточно эффективно. Те, кому они небезразличны, приобретают определенные навыки, как с этим человеком быть, — подытожил Следь.

Валентина Летяк