На 18 сентября количество летальных случаев от коронавируса в Украине увеличится до 50 за сутки, а новых инфицированных – до 3 тыс. Такой прогноз Национальной академии наук Украины развития эпидемии Covid-19 на 11-18 сентября 2020 года, подготовленный рабочей группой по математическому моделированию проблем.

Ученые констатируют, что наблюдается рост доли больных (среди всех инфицированных), о болезни которых становится известно сразу по факту смерти, а также увеличение доли пожилых больных, которая ассоциирована с показателем летальности.

В то же время количество людей, которые выздоравливают, начало увеличиваться и составляет около 900 за день.

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Наибольшее количество новых больных в этот период, по их прогнозам, ожидается в Ивано-Франковской, Львовской, Одесской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой областях, а также в Киеве.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 14 сентября от осложнений коронавируса в Украине за сутки умерли 33 пациента, а с начала эпидемии – 3 211.

В целом за день заразились 2 462 украинца, за все время — 156 797 человек.

В то же время выздоровели 69 543 пациента, 650 — за последний день.

Источник: НАН України