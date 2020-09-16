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Факты / Украина / Общество

Индексация пенсий ежегодно будет проводиться с 1 марта — постановление Кабмина

Постановлением Кабмина от 16 сентября Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат для отдельных категорий лиц в 2021 году 1 марта установлено датой ежегодной индексации пенсий.

Министр социальной политики Марина Лазебная на заседании правительства отметила, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы для более чем 9 млн пенсионеров, однако повышение получат около 8 млн.

Документом также предусмотрено:

  • что с 1 июля пенсионеры старше 75 лет будут получать ежемесячные доплаты в размере до 400 грн;
  • с этой же даты планируется повышение минимальных пенсионных гарантий лицам со страховым стажем 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин — с 1 712 грн до 2 500 грн;
  • пенсионеры старше 80-летнего возраста продолжат получать дополнительно до 500 грн;
  • с 2022 года планируется увеличение компенсационных выплат пенсионерам, которым исполнилось 75 лет и 80 лет, на показатель индексации пенсий.

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Последний раз пенсии в Украине повышали 1 июля 2020 года. Сейчас минимальная составит не 1 638 грн, а 1 712 грн.

Увеличение пенсий на 74 грн связано с повышением прожиточного минимума.

Источник: Минсоцполитики

Фото: Dreamstime

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