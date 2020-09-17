Граждане Украины с подтвержденным диагнозом коронавирус смогут принять участие в местных выборах 25 октября.
Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге объяснил, как это сделать.
По его словам, для этого необходимо обратиться с заявлением в территориальную избирательную комиссию до 20.00 последней пятницы перед днем голосования.
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– В день голосования комиссия приедет на дом со всеми средствами индивидуальной защиты, – уточнил Степанов.
Карантин и местные выборы 2020
Сорвать проведение местных выборов 2020 в Украине может только введение чрезвычайного положения в Украине.
По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, они пройдут на всей территории страны, даже в населенных пунктах красной карантинной зоны.
При этом Кабмин ввел особые противоэпидемические мероприятия при организации и проведении голосования, поскольку в стране карантин.