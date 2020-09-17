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Факты / Украина / Общество

Как больные с коронавирусом проголосуют на местных выборах 2020

Граждане Украины с подтвержденным диагнозом коронавирус смогут принять участие в местных выборах 25 октября.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге объяснил, как это сделать.

По его словам, для этого необходимо обратиться с заявлением в территориальную избирательную комиссию до 20.00 последней пятницы перед днем голосования.

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– В день голосования комиссия приедет на дом со всеми средствами индивидуальной защиты, – уточнил Степанов.

Карантин и местные выборы 2020

Сорвать проведение местных выборов 2020 в Украине может только введение чрезвычайного положения в Украине.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, они пройдут на всей территории страны, даже в населенных пунктах красной карантинной зоны.

При этом Кабмин ввел особые противоэпидемические мероприятия при организации и проведении голосования, поскольку в стране карантин.

Фото: Dreamstime

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