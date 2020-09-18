Министр здравоохранения Максим Степанов озвучил алгоритм возвращения школьников с самоизоляции в классах, где выявлен коронавирус.

На брифинге он заверил, что директор школы не может требовать от всех учеников, которые были на самоизоляции, ПЦР-тест на коронавирус.

По его словам, вчера Минздрав внес изменения в стандарт оказания медицинской помощи, согласно которому, и взрослые, и дети, которые находились на самоизоляции, через 14 дней должны делать ПЦР-тест только при наличии симптомов коронавируса.

Читайте: Адаптивный карантин в Украине продлили до 1 ноября

— Если дети пошли на самоизоляцяю, истекает 14 дней, а у ребенка нет симптомов Covid-19, он не должна проходить ПЦР-тестирование — и просто возвращается к учебе, — акцентировал Степанов.

Карантин в красной зоне

На заседании 16 сентября Кабмин разрешил работу школ и детских садов в красной зоне карантина, однако есть определенные ограничения.

В частности, теперь во всех зонах будет запрещено посещение учебных заведений в случае, если на самоизоляции находятся более 50% классов.