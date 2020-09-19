В Умани второй день продолжается празднование иудейского Нового года. Пока полиция не зафиксировала нарушений публичной безопасности и порядка.

По данным МВД, улицы города патрулируют около 600 украинских полицейских, а также шесть полицейских из Израиля.

В то же время за время патрулирования мест паломничества хасидов составлены семь административных протоколов.

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Самые распространенные нарушения в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях:

по ст. 203-1 — Невыполнение решения о запрете въезда в Украину;

по ст. 204-1 — Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины;

по ст. 44-3 — Нарушение правил относительно карантина людей;

по ст. 173 — Мелкое хулиганство.















600 полицейских на улицах: как проходит Рош га-Шан 2020 в Умани / 4 фотографии

Хасиды на границе с Беларусью

Паломники несколько дней блокировали белорусско-украинскую границу, однако пограничники не допустили их на территорию Украины.

Только 18 сентябрь хасиды начали массово покидать КПП Яриловичи, чтобы праздновать Рош ха-Шана 2020 в Беларуси.

После себя они оставили горы мусора.