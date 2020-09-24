Потеря обоняния и вкуса при отсутствии насморка – очень типичные симптомы для коронавируса.

Поэтому врач Евгений Комаровский вместо термометрии предложил оригинальный тест на коронавирус.

– Взять, например, тряпочку, потереть ее чесноком и спросить, чем это пахнет, – отметил врач.

Такой тест на Covid-19, по его мнению, можно применять для учеников в школе, у которых температура 37,1. Если ребенок не чувствует запаха – отправлять его домой.

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Педиатр также утверждает, что обоняние и вкус обязательно восстановятся – в течение трех недель после выздоровления, но иногда – до трех месяцев.

Тест на Covid-19

Минздрав отменил тест на Covid-19 перед плановой госпитализацией. Но при одном условии — если нет симптомов острого респираторного заболевания.

Это предусмотрено обновленными стандартами оказания медицинской помощи при коронавирусе.