Инкубационный период коронавируса составляет 14 дней, еще примерно неделю человек может быть заразным после нормализации температуры – то есть, максимум, две-три недели, заявил врач-педиатр Евгений Комаровский.

– Вопрос в другом – очень часто люди ставят знак равенства между понятием положительный пациент и заразность. Положительный ПЛЦ-тест не имеет никакого отношения к заразности. Он не обязательно выявляет вирус, – отметил он.

По его словам, этот тест может выявлять фрагменты вируса, хотя человек мог переболеть еще два-три месяца назад.

– После инфекции идет разрушение клеток, выстилающих дыхательные пути. Они распадаются вместе с фрагментами вируса, которые могут выявляться тест-системами ПЦР и получать положительный результат. То есть положительный ПЛЦ-тест не означает, что вы заразны, – сказал Комаровский.

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Он считает бессмысленным требовать у человека такой тест перед полетом, потому что инфекция могла быть и три месяца назад.

В конце августа ввели обязательную самоизоляцию и ПЦР-тест для всех, кто прибывает с временно оккупированных территорий.

Досрочное прекращение возможно в случае получения отрицательного результата теста, проведенного после выезда из временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма.