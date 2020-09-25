Информация в сети относительно продажи лекарств от Сovid-19 в аптеках не соответствует действительности и распространяется в мошеннических целях.

Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

— Минздрав утвердил протоколы лечения Сovid-19. Препараты больным коронавирусной инфекцией назначает исключительно врач, — говорится в сообщении.

Читайте: Лекарственные средства с доказанной эффективностью: справочник Rx index 2020

В ведомстве также призывают не заниматься самолечением, а в случае плохого самочувствия обращаться к врачу.