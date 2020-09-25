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Факты / Украина / Общество

Продажа лекарств от коронавируса в аптеках — фейк: предупреждение Минздрава

Информация в сети относительно продажи лекарств от Сovid-19 в аптеках не соответствует действительности и распространяется в мошеннических целях.

Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

— Минздрав утвердил протоколы лечения Сovid-19. Препараты больным коронавирусной инфекцией назначает исключительно врач, — говорится в сообщении.

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В ведомстве также призывают не заниматься самолечением, а в случае плохого самочувствия обращаться к врачу.

 

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Опубликовано Міністерство охорони здоров’я України Пятница, 25 сентября 2020 г.

На днях АМКУ оштрафовал одну из киевских аптек на 30 тыс. грн. Она производила препарат “Антикоронавирус” и продавала якобы как лекарство от коронавируса.

Владельцы аптеки сознательно вводили людей в заблуждение, поскольку до сих пор лекарств от Covid-19 в мире нет.

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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