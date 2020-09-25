Информация в сети относительно продажи лекарств от Сovid-19 в аптеках не соответствует действительности и распространяется в мошеннических целях.
Об этом говорится в заявлении Министерства здравоохранения.
— Минздрав утвердил протоколы лечения Сovid-19. Препараты больным коронавирусной инфекцией назначает исключительно врач, — говорится в сообщении.
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В ведомстве также призывают не заниматься самолечением, а в случае плохого самочувствия обращаться к врачу.
Обережно — шахраї!
❗️У мережі Інтернет почала поширюватися інформація щодо продажу ліків від коронавірусу в українських…
Опубликовано Міністерство охорони здоров’я України Пятница, 25 сентября 2020 г.
На днях АМКУ оштрафовал одну из киевских аптек на 30 тыс. грн. Она производила препарат “Антикоронавирус” и продавала якобы как лекарство от коронавируса.
Владельцы аптеки сознательно вводили людей в заблуждение, поскольку до сих пор лекарств от Covid-19 в мире нет.