Новый эпидсезон гриппа и ОРВИ в Украине начнется в октябре. Ожидается циркуляция трех штаммов гриппа, среди которых — гонконгский H3N2.
Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.
По его словам, гонконгский вирус H3N2 новый как для региона, так и для Украины в целом.
Гончаров отметил, что симптомы гриппа, ОРВИ и коронавируса очень схожи, что может усложнить работу врачей.
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Первые случаи заражения гонконгским гриппом (А2-Гонконг) зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года. Вспышку спровоцировал штамм H3N2 вируса гриппа A, мутировавший от H2N2. Ее классифицировали как пандемию средней степени тяжести.
За три года жертвами вируса стали 1-4 млн человек.
Вакцина от гриппа уже должна была появиться в аптеках страны.
Однако в ВОЗ заявили, что в настоящее время нет соответствующих данных о том, что вакцинация от гриппа поможет облегчить течение коронавируса.
Источник: 048.ua