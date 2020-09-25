PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

В Украину идет новый вирус гриппа

Новый эпидсезон гриппа и ОРВИ в Украине начнется в октябре. Ожидается циркуляция трех штаммов гриппа, среди которых — гонконгский H3N2.

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По его словам, гонконгский вирус H3N2 новый как для региона, так и для Украины в целом.

Гончаров отметил, что симптомы гриппа, ОРВИ и коронавируса очень схожи, что может усложнить работу врачей.

Читайте: В Украине будет новая вакцина от гриппа — когда появится в аптеках

Первые случаи заражения гонконгским гриппом (А2-Гонконг) зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года. Вспышку спровоцировал штамм H3N2 вируса гриппа A, мутировавший от H2N2. Ее классифицировали как пандемию средней степени тяжести.

За три года жертвами вируса стали 1-4 млн человек.

Вакцина от гриппа уже должна была появиться в аптеках страны.

Однако в ВОЗ заявили, что в настоящее время нет соответствующих данных о том, что вакцинация от гриппа поможет облегчить течение коронавируса.

Источник: 048.ua

Фото: Pixabay

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх