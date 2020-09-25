Новый эпидсезон гриппа и ОРВИ в Украине начнется в октябре. Ожидается циркуляция трех штаммов гриппа, среди которых — гонконгский H3N2.

Об этом сообщил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

По его словам, гонконгский вирус H3N2 новый как для региона, так и для Украины в целом.

Гончаров отметил, что симптомы гриппа, ОРВИ и коронавируса очень схожи, что может усложнить работу врачей.

Читайте: В Украине будет новая вакцина от гриппа — когда появится в аптеках

Первые случаи заражения гонконгским гриппом (А2-Гонконг) зафиксированы в Гонконге в середине 1968 года. Вспышку спровоцировал штамм H3N2 вируса гриппа A, мутировавший от H2N2. Ее классифицировали как пандемию средней степени тяжести.

За три года жертвами вируса стали 1-4 млн человек.

Вакцина от гриппа уже должна была появиться в аптеках страны.

Однако в ВОЗ заявили, что в настоящее время нет соответствующих данных о том, что вакцинация от гриппа поможет облегчить течение коронавируса.

Источник: 048.ua