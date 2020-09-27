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Факты / Украина / Общество

Картинки с Воздвижением Креста Господня

Воздвижение Креста Господнего – это праздник, который символизирует страдания Христа на нашей земле. По преданию, в этот день в далеком 326 году был найден Крест, на котором распяли Сына Божьего.

Читайте: Календарь праздников на сентябрь 2020

Считается, что Крест в этот великий православный праздник обретает особую силу, поэтому принято дарить золотые и серебряные крестики, а также крестить углы дома свечками, которые принесены из церкви.

Чтобы защитить родных людей от темных сил, отправьте картинки с изображением главного символа праздника – Распятия. Пусть такое поздравление с праздником Воздвижения Креста Господнего принесет благословение, мир и процветание в каждый дом.

Оригинальные картинки с Воздвижением Креста Господнего

Воздвижение Креста Господня в Украине: поздравления в картинках

Воздвижение Креста Господня в Украине: поздравления в картинках

Воздвижение Креста Господня в Украине: поздравления в картинках

Воздвижение Креста Господня в Украине: поздравления в картинках

Воздвижение Креста Господня в Украине: поздравления в картинках

Осенью православные верующие отмечают много больших праздников. Полный церковный календарь на сентябрь смотрите в материале Фактов ICTV.

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