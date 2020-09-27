Воздвижение Креста Господня в Украине: поздравления в открытках

Каждый год 27 сентября православные отмечают Воздвижение Креста Господня. Впервые это священное событие произошло в 326 году у горы Голгофы, где был распят Христос. Отныне в этот светлый день во время службы воздвигается крест на обозрение всем верующим.

Факты ICTV собрали лучшие открытки с Воздвижением Креста Господнего. Отошлите их вашим родным, друзьям и близким, чтобы поздравить с этим светлым христианским праздником.

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Крестовоздвижение, как еще называют этот день – это напоминание о крестных страданиях Иисуса Христа, поэтому в этот день церковь советует верующим употреблять только постную пищу и окроплять дом освященной водой.

Красивые открытки с Воздвижением Креста Господнего

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