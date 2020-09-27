Воздвижение Креста Господнего: приметы и что нельзя делать

Верующие отмечают Воздвижение Креста Господнего в Украине каждый год 27 сентября. Этот праздник считается одним из двенадцати наиболее важных и почитаемых в церковном году.

История праздника берет свое начало в 326 году. Считается, что в этот день Елена, мать императора Константина, начала раскопки в Иерусалиме и нашла на горе Голгофе Крест, на котором распяли Христа. С тех пор православные и греко-католики в память о крестных страданиях Сына Божего в этот день молятся и воздвигают крест во время церковной службы.

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Что нужно делать?

С самого утра на Воздвижение в храмах проходят богослужения. Верующие приходят в церковь на службу. В этот день нужно купить три свечки и окрестить все углы в доме, читая молитву Отче наш. Это защитит от злых духов и очистит дом от негатива. Есть прекрасная традиция в этот день дарить своим родным и друзьям золотые или серебряные крестики, освященные в церкви. Считается, что такой крестик имеет особую силу и защищает своего владельца, даже если он его постоянно не носит. В народе издавна считалось, что на Воздвиженье осень лето отодвигает. Было принято прятать урожай в погреба, чтобы защитить его от заморозков. Обычно в этот праздник квасили капусту. Считалось, что она будет особенно вкусной и будет храниться до следующего лета.

Что нельзя делать?

На Воздвижение в дань страданиям Христа принято соблюдать однодневный пост. Рекомендовано воздержаться от употребления мяса, молочных продуктов, яиц и рыбы. Пищу можно заправлять только растительным маслом. Нельзя ссориться, сквернословить и таить злобу, зависть в душе. Это большой грех. Не стоит ходить в гости к друзьям и знакомым, так как церковь это не приветствует. Лучше провести день в кругу семьи. Нельзя убираться в доме и шить, как и в другие большие православные праздники, так как физический труд отвлекает от труда духовного. Нельзя венчаться: в дни двунадесятых таинство венчания церковью не проводится.

Приметы на Воздвиженье

В народе считается, что на Воздвиженье нельзя ходить в лес, к водоемам и в поля, потому что там обитают злые духи. И существует еще одна примета, согласно которой не стоит начинать новые дела, так как они не увенчаются успехом. Нельзя давать взаймы. Есть примета: одолжишь деньги на Воздвижение – понесешь убытки.

Погодные приметы

Подул северный ветер на Воздвижение – следующее лето будет ранним. На Воздвижение пришли заморозки – зима наступит рано. На Воздвижение тепло – такая погода сохранится до Покрова.

На Воздвиженье Креста Господнего принято поздравлять всех родных и близких. Оригинальные открытки подготовили для вас Факты ICTV.