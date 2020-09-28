День ангела Людмилы: лучшие открытки и поздравления

День ангела Людмилы празднуют два дня подряд — 28 и 29 сентября.

Первый день — посвящен мученицы Людмиле Петровой, а второй — день мученицы княгини Людмиле Чешской.

Значение имени — милая людям.

Характер Людмилы — умная, сообразительная, внимательная, здравомыслящая и справедливая, но может быть и зажигательная и эмоциональная.

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В день ангела Людмилы есть примета, по которой определяют какой будет зима в этом году. Считается, если в эти дни гуси летели на юг, значит зима будет ранняя и холодная.

Открытки с днем ангела Людмилы:

Поздравления с днем ангела Людмилы 2020:

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Люда, ангел твой сегодня

Пусть спускается с небес,

Милость он несет Господню,

Счастья – бесконечный лес.

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Тебя, Людмила, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Здоровья, счастья и успеха,

Улыбок, радости и смеха.

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Я тебе желаю, Люда,

Преуспеть во всех делах,

В жизни радости и чуда,

Блеска пылкого в глазах.

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В день ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.

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Поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пускай сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!

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Поздравляю тебя с днем ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!