День ангела Людмилы: лучшие открытки и поздравления

День ангела Людмилы празднуют два дня подряд — 28 и 29 сентября.
Первый день — посвящен мученицы Людмиле Петровой, а второй — день мученицы княгини Людмиле Чешской.
Значение имени — милая людям.
Характер Людмилы — умная, сообразительная, внимательная, здравомыслящая и справедливая, но может быть и зажигательная и эмоциональная.
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В день ангела Людмилы есть примета, по которой определяют какой будет зима в этом году. Считается, если в эти дни гуси летели на юг, значит зима будет ранняя и холодная.
Открытки с днем ангела Людмилы:
Поздравления с днем ангела Людмилы 2020:
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Люда, ангел твой сегодня
Пусть спускается с небес,
Милость он несет Господню,
Счастья – бесконечный лес.
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Тебя, Людмила, поздравляем.
Сегодня мы тебе желаем
Здоровья, счастья и успеха,
Улыбок, радости и смеха.
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Я тебе желаю, Люда,
Преуспеть во всех делах,
В жизни радости и чуда,
Блеска пылкого в глазах.
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В день ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех твоих делах – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебе всегда сопутствовали удача, процветание и успех.
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Поздравляю тебя с днем ангела и желаю, чтобы его молитвами устроились все дела твои, и ты нашла бы покой и здесь, и в будущей жизни. Пускай сам Господь Бог хранит тебя на многие и благие лета. Еще раз с праздником!
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Поздравляю тебя с днем ангела и желаю тебе: здоровья телу, смирения душе, терпения, воздержания языку. Желаю, чтобы память о Боге всегда была у тебя в твоей душе. Пускай Господь Бог благословит тебя на добрые дела!