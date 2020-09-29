PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество

Умер известный фотограф Виктор Марущенко

После тяжелой болезни в возрасте 74 лет умер Виктор Марущенко – украинский фотограф, основатель и директор собственной школы фотографии.

Об этом сообщается на странице школы в соцсети.

– Сегодня ночью не стало основателя нашей Школы — Виктора Марущенко. Мы запомним его таким: Мастером своего дела и Человеком с большой буквы. Высказываем самые искренние соболезнования его родным и близким, – говорится в сообщении.

Отмечается также, что школа фотографии продолжит работать.

 

Сегодня ночью не стало основателя нашей Школы — Виктора Марущенко. Мы запомним его таким: Мастером своего дела и…

Опубликовано Школа фотографии Виктора Марущенко Вторник, 29 сентября 2020 г.

ВІктор Марущенко

Фото: marushchenko.com

Виктор Марущенко был участником более 60 персональных и групповых выставок в разных странах мира. В частности, в 2001 году на биеннале современного искусства в Венеции он представил проект Чернобыль, а в 2004 – на выставке в Сан-Паулу.

У него много учеников, поскольку в 2004 году основал собственную школу.

Фото: marushchenko.com

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка