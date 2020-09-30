День ангела Любови: поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела Любови приходится на 30 сентября. Поздравления в стихах, прозе и открытках с днем ангела Любви, смотрите в материале Фактов ICTV.

Значение имени: любимая,рожденная в любви.

Характер: мягкая, покладистая, добрая, трудолюбивая.

Среди негативных сторон характера Любви является бунтарство и стремление всеми командовать.

Формы имени: Люба, Люба, Люся, Любочка, Любаша, Любуся, Любава.

Святой покровительницей имени считается Любовь Римская, которая является самой молодой из трех известных сестер, среди которых были Вера и Надежда.

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Поздравления с днем ангела Любови в стихах:

***

София родила однажды,

Трех прекрасных дочерей,

Любовь, Надежду, Веру,

Мир сразу стал тогда добрей.

Тебе желаю в этот праздник,

Чтобы Любовь была с тобой,

Чтоб Вера согревала душу,

Надежда берегла покой!

***

Пусть в вас не угасает вера,

Надежда пусть в душе живет,

Ну а любовь вам сердце греет.

И пусть всегда во всём везет!

***

Люба, Любочка, Любаня,

Ты красива и добра,

Я желаю тебе счастья

И душевного тепла.

Пусть глаза твои искрятся,

Воплощаются мечты.

Я желаю, чтоб любила

И была любимой ты.

***

Самой красивой всегда оставайся,

Ты не грусти и заботы отбрось.

Люба, легко и светло улыбайся,

Счастье задумай, чтоб вскоре сбылось!

***

Будет счастье пусть безмерным,

Чувства пусть волнуют кровь,

Сбудутся пусть все желания,

Бесподобная Любовь.

***

Поздравления с днем ангела Любови в прозе:

***

Дорогая Любочка, пускай в твоем сердце всегда будут жить счастье, вера, надежда и, конечно же, любовь! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет прекрасным и красочным! Оставайся такой жизнерадостной, цветущей и очаровательной девушкой!

***

Дорогая Любонька, поздравляю тебя от всей души! Пусть жизнь твоя будет морем счастья и благополучия с берегами любви и достатка, пусть любое дело приносит тебе успех и удовольствие, пусть живется тебе весело и сладко.

***

Прекрасная, изумительная, восхитительная, я от души поздравлю тебя, Любушка. Пусть имя твоё оправдывает все добрые надежды сердца, пусть любовь согревает тебя и вдохновляет. Я желаю тебе, дорогая, здоровья, красоты, благополучия и счастья. Будь всегда обворожительна, добра и жизнерадостна!

***

Милая Любушка, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе светлых и радостных моментов жизни, счастливых событий и великолепных идей, замечательного настроения и ярких эмоций, верной любви и исполнения заветной мечты.

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Прекрасная Любовь, милая Любушка, в твой день я хочу пожелать жарких чувств любви и страсти, нежной прохлады вдохновения. Пусть каждый день будет маленькой сказкой, пусть каждый миг дарит радость и чудо.

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С днем ангела Любови в открытках: