День ангела Любови: поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела Любови приходится на 30 сентября. Поздравления в стихах, прозе и открытках с днем ангела Любви, смотрите в материале Фактов ICTV.
Значение имени: любимая,рожденная в любви.
Характер: мягкая, покладистая, добрая, трудолюбивая.
Среди негативных сторон характера Любви является бунтарство и стремление всеми командовать.
Формы имени: Люба, Люба, Люся, Любочка, Любаша, Любуся, Любава.
Святой покровительницей имени считается Любовь Римская, которая является самой молодой из трех известных сестер, среди которых были Вера и Надежда.
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Поздравления с днем ангела Любови в стихах:
***
София родила однажды,
Трех прекрасных дочерей,
Любовь, Надежду, Веру,
Мир сразу стал тогда добрей.
Тебе желаю в этот праздник,
Чтобы Любовь была с тобой,
Чтоб Вера согревала душу,
Надежда берегла покой!
***
Пусть в вас не угасает вера,
Надежда пусть в душе живет,
Ну а любовь вам сердце греет.
И пусть всегда во всём везет!
***
Люба, Любочка, Любаня,
Ты красива и добра,
Я желаю тебе счастья
И душевного тепла.
Пусть глаза твои искрятся,
Воплощаются мечты.
Я желаю, чтоб любила
И была любимой ты.
***
Самой красивой всегда оставайся,
Ты не грусти и заботы отбрось.
Люба, легко и светло улыбайся,
Счастье задумай, чтоб вскоре сбылось!
***
Будет счастье пусть безмерным,
Чувства пусть волнуют кровь,
Сбудутся пусть все желания,
Бесподобная Любовь.
***
Поздравления с днем ангела Любови в прозе:
***
Дорогая Любочка, пускай в твоем сердце всегда будут жить счастье, вера, надежда и, конечно же, любовь! Пусть каждое мгновение твоей жизни будет прекрасным и красочным! Оставайся такой жизнерадостной, цветущей и очаровательной девушкой!
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Дорогая Любонька, поздравляю тебя от всей души! Пусть жизнь твоя будет морем счастья и благополучия с берегами любви и достатка, пусть любое дело приносит тебе успех и удовольствие, пусть живется тебе весело и сладко.
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Прекрасная, изумительная, восхитительная, я от души поздравлю тебя, Любушка. Пусть имя твоё оправдывает все добрые надежды сердца, пусть любовь согревает тебя и вдохновляет. Я желаю тебе, дорогая, здоровья, красоты, благополучия и счастья. Будь всегда обворожительна, добра и жизнерадостна!
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Милая Любушка, поздравляю тебя от всей души. Желаю тебе светлых и радостных моментов жизни, счастливых событий и великолепных идей, замечательного настроения и ярких эмоций, верной любви и исполнения заветной мечты.
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Прекрасная Любовь, милая Любушка, в твой день я хочу пожелать жарких чувств любви и страсти, нежной прохлады вдохновения. Пусть каждый день будет маленькой сказкой, пусть каждый миг дарит радость и чудо.