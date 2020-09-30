День ангела Веры: поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела Веры отмечают 30 сентября — тогда, когда и Надежды, Любови и Софии.
Значение имени — это вера в добро.
Сам повод праздника является трагическим, потому в этот день запрещаются застолья и любая работа.
История праздника ведется от II в. нашей эры. В Римской империи жила мать София и ее дочери Вера, Надежда и Любовь. Они были одними из первых христиан, поэтому когда о них узнал император, то потребовал, чтобы они склонили колени перед идолами. Вера, Надежда и Любовь не подчинились и были казнены на глазах у их матери Софии.
Характер: целеустремленная, исполнительная, сообразительная, здравомыслящая, имеет музыкальные способности.
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Поздравления с Днем ангела Веры в стихах:
***
Я спешу тебя поздравить,
И здоровья пожелать!
Чтоб тебе, красотка Вера,
В жизни горя не видать!
Чтоб душа цвела и пела,
Рядом были чтоб друзья,
Я желаю тебе, Вера,
Много счастья и добра!
***
С верою в сердце каждый живет.
Тебе, Вера, имя пусть силы дает,
Пусть будет твоей путеводной звездой,
По жизни тебя пусть ведет за собой.
***
Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,
Вера в добро никогда не кончалась.
Тебе пожелаю я верить, любить
И веру в прекрасное людям дарить.
***
Веруня, ярко улыбайся
И будь счастливой, дорогая!
Чудесной жизнью наслаждайся,
Тебе любви большой желаю!
Пускай все планы и мечты
Осуществятся за мгновение!
Желаю вечной красоты,
Здоровья, грации, цветения!
***
Поздравляю тебя, Вера!
Удивляй удачей всех,
Процветание будет верным,
В жизнь ворвётся пусть успех.
Пусть горит любовь во взгляде,
Чувства греют, как огонь,
И везение будет рядом,
Чтобы стала жизнь, как сон!
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Поздравления с Днем ангела Веры в прозе:
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Дорогая Верочка, я поздравляю тебя и от чистого сердца желаю головокружительного счастья, великолепных идей, ошеломительного успеха в любом деле, несомненной удачи в каждом старте, светлых надежд на будущее, добрых воспоминаний из прошлого и потрясающей жизни в твоём настоящем.
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Поздравляю тебя, дорогая Верочка. Пожелаю никогда не терять своей веры в лучшее, веры в себя и добрых людей. Пусть жизнь наполняется светом, радостью, удачей, благополучием, искренностью, добром и любовью. Желаю тебе постоянства в любви, счастье и достатке, а если грядут перемены, то, чтоб они были только в лучшую сторону.
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Верусик, поздравляю тебя, милая. Хочу от всей души пожелать красивой жизни в достатке и уюте, хороших друзей с добрым сердцем и искренней душой, любящих родных с крепкой поддержкой и взаимопониманием, благополучного пути с великой удачей и крупным везением.
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Поздравляю тебя с днем ангела, Вера! Желаю наслаждаться каждым мгновением жизни и не переставать верить в сказку. Пусть в твоей жизни будет больше любви, романтики и чудес, а всё задуманное обязательно сложится, как ты и хотела. Будь счастлива — всегда и во всём!
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Верочка моя дорогая, поздравляю тебя. Пусть каждая твоя дорога будет светлой и доброй, пусть каждое твоё решение будет верным и лучшим, пусть каждый твой день будет ясным и весёлым. Вера, пусть никогда не станут под сомнение ни твоя вера, ни твоя удача, ни твой успех.
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