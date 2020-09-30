День ангела Веры: поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела Веры отмечают 30 сентября — тогда, когда и Надежды, Любови и Софии.

Значение имени — это вера в добро.

Сам повод праздника является трагическим, потому в этот день запрещаются застолья и любая работа.

История праздника ведется от II в. нашей эры. В Римской империи жила мать София и ее дочери Вера, Надежда и Любовь. Они были одними из первых христиан, поэтому когда о них узнал император, то потребовал, чтобы они склонили колени перед идолами. Вера, Надежда и Любовь не подчинились и были казнены на глазах у их матери Софии.

Характер: целеустремленная, исполнительная, сообразительная, здравомыслящая, имеет музыкальные способности.

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Поздравления с Днем ангела Веры в стихах:

***

Я спешу тебя поздравить,

И здоровья пожелать!

Чтоб тебе, красотка Вера,

В жизни горя не видать!

Чтоб душа цвела и пела,

Рядом были чтоб друзья,

Я желаю тебе, Вера,

Много счастья и добра!

***

С верою в сердце каждый живет.

Тебе, Вера, имя пусть силы дает,

Пусть будет твоей путеводной звездой,

По жизни тебя пусть ведет за собой.

***

Желаю, чтоб счастьем жизнь наполнялась,

Вера в добро никогда не кончалась.

Тебе пожелаю я верить, любить

И веру в прекрасное людям дарить.

***

Веруня, ярко улыбайся

И будь счастливой, дорогая!

Чудесной жизнью наслаждайся,

Тебе любви большой желаю!

Пускай все планы и мечты

Осуществятся за мгновение!

Желаю вечной красоты,

Здоровья, грации, цветения!

***

Поздравляю тебя, Вера!

Удивляй удачей всех,

Процветание будет верным,

В жизнь ворвётся пусть успех.

Пусть горит любовь во взгляде,

Чувства греют, как огонь,

И везение будет рядом,

Чтобы стала жизнь, как сон!

***

Поздравления с Днем ангела Веры в прозе:

***

Дорогая Верочка, я поздравляю тебя и от чистого сердца желаю головокружительного счастья, великолепных идей, ошеломительного успеха в любом деле, несомненной удачи в каждом старте, светлых надежд на будущее, добрых воспоминаний из прошлого и потрясающей жизни в твоём настоящем.

***

Поздравляю тебя, дорогая Верочка. Пожелаю никогда не терять своей веры в лучшее, веры в себя и добрых людей. Пусть жизнь наполняется светом, радостью, удачей, благополучием, искренностью, добром и любовью. Желаю тебе постоянства в любви, счастье и достатке, а если грядут перемены, то, чтоб они были только в лучшую сторону.

***

Верусик, поздравляю тебя, милая. Хочу от всей души пожелать красивой жизни в достатке и уюте, хороших друзей с добрым сердцем и искренней душой, любящих родных с крепкой поддержкой и взаимопониманием, благополучного пути с великой удачей и крупным везением.

***

Поздравляю тебя с днем ангела, Вера! Желаю наслаждаться каждым мгновением жизни и не переставать верить в сказку. Пусть в твоей жизни будет больше любви, романтики и чудес, а всё задуманное обязательно сложится, как ты и хотела. Будь счастлива — всегда и во всём!

***

Верочка моя дорогая, поздравляю тебя. Пусть каждая твоя дорога будет светлой и доброй, пусть каждое твоё решение будет верным и лучшим, пусть каждый твой день будет ясным и весёлым. Вера, пусть никогда не станут под сомнение ни твоя вера, ни твоя удача, ни твой успех.

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С Днем ангела Веры в открытках: