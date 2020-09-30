День Веры, Надежды и Любови: поздравления в стихах и прозе

30 сентября свои именины празднуют Вера, Надежда и Любовь. Поздравления в стихах и прозе с Днем ​​ангела Веры, Надежды и Любови, смотрите в материале Фактов ICTV.

В этот день христиане молятся и просят семейного счастья и выздоровления от бесплодия.

История

Во II века в Римской империи жили три сестры, которые настолько сильно верили в Бога, что не склонили колени перед идолам, несмотря на страшные пытки. Их казнили на глазах у матери Софии, которая впоследствии тоже отдала душу Богу. Но память о Вере, Надежде и Любови сохранена и по сей день.

Читайте: Церковные праздники, посты и поминальные дни – календарь на 2020 год

Традиции и приметы

В старину в этот день было принято оплакивать тяжелую женскую долю, чтобы своя судьба была счастливой.

Если в день Веры, Надежды и Любови испечь каравай или пирог, то в семью вернется гармония. Важным условием является украшение выпечки церковной свечой и запрет выбрасывать даже крошку.

Поздравления с праздником Веры, Надежды и Любови в стихах:

***

Желаю веры не терять,

Пускай надежда будет рядом,

Любовь не смейте предавать,

И будет все у вас, как надо.

София мудрость пусть пошлет

А грусть пусть сердце не тревожит.

Плохое навсегда уйдет,

И Ангел вам во всем поможет.

***

Пусть всегда вам помогают

Надежда, Вера и Любовь,

От зла и бед оберегают,

Даря вам радость вновь и вновь!

***

С Днём Надежды, Веры и Любви,

Святой их матери Софии!

Желаю счастья впереди

И чтобы ангелы хранили.

Доброты желаю в жизни,

Светлых дней на всём пути.

Чудес всевышних и здоровья,

Достатка, благ и теплоты.

***

Вера, Надежда, Любовь

Пусть будут навеки с тобой,

Пусть не оставят в пути,

С ними ведь легче идти

И в вихре жизни кружить:

Верить, надеяться — жить.

***

Всегда пусть в сердце будет вера,

Любовь пусть рядышком идет,

Надежда путь вам освещает

И за руку с собой ведет,

Вам в праздник этот добрый, светлый

Я пожелать хочу сполна:

Улыбок, радости, успехов,

Здоровья, света и тепла!

***

София родила однажды,

Трех прекрасных дочерей,

Любовь, Надежду, Веру,

Мир сразу стал тогда добрей.

Тебе желаю в этот праздник,

Чтобы Любовь была с тобой,

Чтоб Вера согревала душу,

Надежда берегла покой!

***

С Днем Веры красивой,

Надежды святой,

Любви лишь счастливой —

Пусть будут с тобой!

Желаю, чтоб часто

Улыбки цвели,

Удача и счастье

Путь к сердцу нашли!

***

Вера, Надежда, Любовь — поздравления в прозе:

***

Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любови и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.

***

Всех, кто носит замечательные имена Вера, Надежда, Любовь и София спешим поздравить с Днем Ангела, желаем крепкого здоровья, спокойного сердца, мира в душе и доме, теплой дружеской компании и красивого солнечного дня. Будьте счастливы!

***

Фантастических идей, отменного баланса во всех начинаниях и продуктивного результата. Пусть все решения принимаются кардинально быстро и взвешенно. Уважения, меньше стресса, огорчений, злости, обид.

***

Поздравляю Вас со светлым праздником — Днём Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Пусть Бог пошлёт в этот день сил, стойкости и решительности в Ваших начинаниях и веры в лучшее будущее!

***

В день памяти великих святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии желаю благополучия, добра, покоя. И пусть родные люди всегда будут рядом и окружают заботой.

***

В такой чистый и светлый праздник пусть Вера, Надежда и Любовь никогда не покидают ваши сердца. Пусть они станут верными спутницами в жизни и принесут только счастье, освещая насыщенную и яркую жизнь!

***

С Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поздравляем носительниц этих имен. Желаем семейного благополучия, избавления от всяческих бед и болезней, крепкого семейного очага и уютного дома. С праздником!