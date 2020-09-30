День Веры, Надежды и Любови: поздравления в стихах и прозе

30 сентября свои именины празднуют Вера, Надежда и Любовь. Поздравления в стихах и прозе с Днем ангела Веры, Надежды и Любови, смотрите в материале Фактов ICTV.
В этот день христиане молятся и просят семейного счастья и выздоровления от бесплодия.
История
Во II века в Римской империи жили три сестры, которые настолько сильно верили в Бога, что не склонили колени перед идолам, несмотря на страшные пытки. Их казнили на глазах у матери Софии, которая впоследствии тоже отдала душу Богу. Но память о Вере, Надежде и Любови сохранена и по сей день.
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Традиции и приметы
В старину в этот день было принято оплакивать тяжелую женскую долю, чтобы своя судьба была счастливой.
Если в день Веры, Надежды и Любови испечь каравай или пирог, то в семью вернется гармония. Важным условием является украшение выпечки церковной свечой и запрет выбрасывать даже крошку.
Поздравления с праздником Веры, Надежды и Любови в стихах:
***
Желаю веры не терять,
Пускай надежда будет рядом,
Любовь не смейте предавать,
И будет все у вас, как надо.
София мудрость пусть пошлет
А грусть пусть сердце не тревожит.
Плохое навсегда уйдет,
И Ангел вам во всем поможет.
***
Пусть всегда вам помогают
Надежда, Вера и Любовь,
От зла и бед оберегают,
Даря вам радость вновь и вновь!
***
С Днём Надежды, Веры и Любви,
Святой их матери Софии!
Желаю счастья впереди
И чтобы ангелы хранили.
Доброты желаю в жизни,
Светлых дней на всём пути.
Чудес всевышних и здоровья,
Достатка, благ и теплоты.
***
Вера, Надежда, Любовь
Пусть будут навеки с тобой,
Пусть не оставят в пути,
С ними ведь легче идти
И в вихре жизни кружить:
Верить, надеяться — жить.
***
Всегда пусть в сердце будет вера,
Любовь пусть рядышком идет,
Надежда путь вам освещает
И за руку с собой ведет,
Вам в праздник этот добрый, светлый
Я пожелать хочу сполна:
Улыбок, радости, успехов,
Здоровья, света и тепла!
***
София родила однажды,
Трех прекрасных дочерей,
Любовь, Надежду, Веру,
Мир сразу стал тогда добрей.
Тебе желаю в этот праздник,
Чтобы Любовь была с тобой,
Чтоб Вера согревала душу,
Надежда берегла покой!
***
С Днем Веры красивой,
Надежды святой,
Любви лишь счастливой —
Пусть будут с тобой!
Желаю, чтоб часто
Улыбки цвели,
Удача и счастье
Путь к сердцу нашли!
***
Вера, Надежда, Любовь — поздравления в прозе:
***
Поздравляю с Днем Веры Надежды, Любови и их матери Софии! Желаю чувствовать сердцем любовь и радость, хранить в душе надежду и веру в лучшее, идти по жизни с доброй улыбкой и хорошим настроением.
***
Всех, кто носит замечательные имена Вера, Надежда, Любовь и София спешим поздравить с Днем Ангела, желаем крепкого здоровья, спокойного сердца, мира в душе и доме, теплой дружеской компании и красивого солнечного дня. Будьте счастливы!
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Фантастических идей, отменного баланса во всех начинаниях и продуктивного результата. Пусть все решения принимаются кардинально быстро и взвешенно. Уважения, меньше стресса, огорчений, злости, обид.
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Поздравляю Вас со светлым праздником — Днём Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Пусть Бог пошлёт в этот день сил, стойкости и решительности в Ваших начинаниях и веры в лучшее будущее!
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В день памяти великих святых Веры, Надежды, Любови и их матери Софии желаю благополучия, добра, покоя. И пусть родные люди всегда будут рядом и окружают заботой.
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В такой чистый и светлый праздник пусть Вера, Надежда и Любовь никогда не покидают ваши сердца. Пусть они станут верными спутницами в жизни и принесут только счастье, освещая насыщенную и яркую жизнь!
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С Днем Веры, Надежды, Любови и матери их Софии поздравляем носительниц этих имен. Желаем семейного благополучия, избавления от всяческих бед и болезней, крепкого семейного очага и уютного дома. С праздником!