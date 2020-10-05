Медицинская система Украины имеет предел. На сегодня уже создано 37 тыс. мест для больных Covid-19, мы можем увеличить максимум до 50 тыс. коек.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

— На сегодняшний день количество людей с коронавирусом, которые непосредственно пребывают больницах, составляет 16 745 человек. На середину июля это количество было 3,5 тыс. То есть оно увеличилось почти в пять раз, — подчеркнул министр.

Он в очередной раз напомнил, что 50 тыс. коек для больных накоронавирусом — это максимум.

— Поскольку мы не можем забрать места, отведенные, например, для лечения инфарктов, инсультов, онкобольных, рожениц и т. д., — добавил Степанов.

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Коронавирус в Украине 5 октября

По состоянию на 5 октября на коронавирус в Украине заболели 230 236 человек, в том числе – 3 774 за сутки.

За день умерли еще 33 украинца, а в целом 4 430 больных.

Выздоровели на сегодняшний день 1 145 пациентов, а за время эпидемии – 101 252.