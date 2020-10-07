День ангела Владислава — поздравления в СМС и открытках

7 октября именины отмечает Владислав — имя славянского происхождения, означает — владеть славой, быть славным, обладатель. Поздравление с Днем ангела Владислава в СМС и открытках смотрите в материале Фактов ICTV.

Формы имени

Влад, Владик, Слава, Вадим, Vladislav — на английском.

Также это имя имеет и женскую форму — Владислава.

Характер: парень отличатся своей настойчивостью и терпением, потому, благодаря этим качествам, он часто достигает признания и успеха в профессиональной деятельности. Владислав прирожденный управленец, ему легко дается общение и взаимопонимание с людьми. Именно такое умение делает его хорошим начальником и верным другом.

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Человек, имеющий это имя, очень гордый и не позволяет себя унижать или идти на компромисс с совестью, чтобы достичь чего-то большего. Он готов решать дела честно, что реальной жизни может стать препятствием для получения желаемого результата.

Друзей у Владислава много, ведь люди видят его честность и доброту, но он должен быть осторожен, ведь не все люди желают ему добра. Поэтому, выбирать близких людей — нужно осторожно, чтобы не наткнуться на предателей.

СМС поздравления с Днем ангела Владислава:

***

Хочу поздравить Владислава.

Хочу сегодня пожелать

Владеть не лишь одною славой,

А полной мерой всяких благ!

Удачей, мудростью, здоровьем

И исполненьем сладких грез!

Воспетым быть не славословьем,

А сердцем, любящим всерьез!

***

Будь навечно добр и светел,

Дорогой наш Владислав.

Всего, что для себя подметил,

Ты добьешься, помечтав.

Коль захочешь ты чего-то,

Знай, преград на свете нет.

Обойдут пускай заботы

И не будет в жизни бед.

***

Светлый ум, веселый нрав,

Добрый и простой.

Это всё – наш Владислав,

Он один такой.

Поздравляем мы его

И желаем вновь,

Чтобы были у него

Счастье и любовь.

***

Владик, в эти именины

Много хочется сказать.

Главное — ты будь мужчиной,

И не стоит унывать.

Позабудь ты про печали,

Рядом будут пусть друзья,

Чтобы вместе не скучали,

Дружной чтоб была семья!

***

Владислав, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

***

Желаю, Владик, чтобы ты

Не знал каких-либо тревог,

И все заветные мечты

Осуществить успешно смог!

***

В суматохе мелькающих дней

Я тебе, Владислав, пожелаю,

Выбирать самых верных друзей,

Что в проблемах плечо подставляют.

Чтоб всегда тебе в жизни везло,

Словно в самой большой лотерее

А родных и любимых тепло

Будни делало только добрее!

***

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