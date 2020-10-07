День ангела Владислава — поздравления в СМС и открытках

7 октября именины отмечает Владислав — имя славянского происхождения, означает — владеть славой, быть славным, обладатель. Поздравление с Днем ангела Владислава в СМС и открытках смотрите в материале Фактов ICTV.
Формы имени
Влад, Владик, Слава, Вадим, Vladislav — на английском.
Также это имя имеет и женскую форму — Владислава.
Характер: парень отличатся своей настойчивостью и терпением, потому, благодаря этим качествам, он часто достигает признания и успеха в профессиональной деятельности. Владислав прирожденный управленец, ему легко дается общение и взаимопонимание с людьми. Именно такое умение делает его хорошим начальником и верным другом.
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Человек, имеющий это имя, очень гордый и не позволяет себя унижать или идти на компромисс с совестью, чтобы достичь чего-то большего. Он готов решать дела честно, что реальной жизни может стать препятствием для получения желаемого результата.
Друзей у Владислава много, ведь люди видят его честность и доброту, но он должен быть осторожен, ведь не все люди желают ему добра. Поэтому, выбирать близких людей — нужно осторожно, чтобы не наткнуться на предателей.
СМС поздравления с Днем ангела Владислава:
***
Хочу поздравить Владислава.
Хочу сегодня пожелать
Владеть не лишь одною славой,
А полной мерой всяких благ!
Удачей, мудростью, здоровьем
И исполненьем сладких грез!
Воспетым быть не славословьем,
А сердцем, любящим всерьез!
***
Будь навечно добр и светел,
Дорогой наш Владислав.
Всего, что для себя подметил,
Ты добьешься, помечтав.
Коль захочешь ты чего-то,
Знай, преград на свете нет.
Обойдут пускай заботы
И не будет в жизни бед.
***
Светлый ум, веселый нрав,
Добрый и простой.
Это всё – наш Владислав,
Он один такой.
Поздравляем мы его
И желаем вновь,
Чтобы были у него
Счастье и любовь.
***
Владик, в эти именины
Много хочется сказать.
Главное — ты будь мужчиной,
И не стоит унывать.
Позабудь ты про печали,
Рядом будут пусть друзья,
Чтобы вместе не скучали,
Дружной чтоб была семья!
***
Владислав, с Днем ангела тебя!
С праздником хорошим поздравляю,
Ведь про именины забывать нельзя,
Я же от себя тебе желаю:
Чистого неба и солнечных дней,
Добрых, отзывчивых, верных друзей,
В доме — достатка, уюта всегда,
Пусть в двери его не стучится беда.
***
Желаю, Владик, чтобы ты
Не знал каких-либо тревог,
И все заветные мечты
Осуществить успешно смог!
***
В суматохе мелькающих дней
Я тебе, Владислав, пожелаю,
Выбирать самых верных друзей,
Что в проблемах плечо подставляют.
Чтоб всегда тебе в жизни везло,
Словно в самой большой лотерее
А родных и любимых тепло
Будни делало только добрее!
***
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