Министерство образования и науки продлило вступительную кампанию для выпускников с временно оккупированных Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр образования и науки Андрей Витренко в эфире одного из украинских телеканалов.

Министр отметил, что поступление абитуриентов будет проходить до 20 августа 2020 года и до 23 октября.

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— Мы, учитывая все обстоятельства, которые складываются на пунктах пропуска, пандемии, продлеваем сроки вступления детей с ВОТ в учреждения высшего образования Украины, — сказал Витренко.

В 2020 году во всех университетах страны были открыты центры Крым-Украина и Донбасс-Украина. Через эти центры дети с временно оккупированных территорий могут вступить в украинские вузы. Детям по Квоте №2 государство выделило 12 тыс. мест госзаказа.

Абитуриенты из Крыма и Донбасса могут поступать в ВУЗ без сдачи внешнего независимого оценивания. Они будут обеспечены социальной стипендией, учебниками и доступом к интернету.

Студенты требуют снизить цену обучения на время карантина

В связи с пандемией коронавируса большинство учебных заведений перешли на дистанционное обучение. На цены контрактной формы обучения карантин никак не повлиял. Студенты недовольны, ведь в некоторых вузах цены за контракт выросли. Руководство вузов объяснило, что стоимость обучения утверждается правительством.

В прошлом месяце Минобразования предложило проект о дистанционном обучении, который планируют согласовать с правительством в скором времени.

Источник: Дом