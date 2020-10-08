День юриста — поздравления в открытках

День юриста в Украине празднуют 8 октября. В 2020 году оно приходится на четверг, но не является выходным днем. Поздравления с днем юриста в листовках смотрите в материале Фактов ICTV.

Профессия юриста

Профессия известна еще с Древнего Рима, ведь именно там были первые юристы. Ими считались понтифики — жрецы, которые занимались религиозными обрядами, сборками календарей на общегосударственном уровне, также следили за соблюдением законов и проводили суды.

История праздника в Украине

День юриста был основан вторым президентом Украины Леонидом Кучмой в 1997 году, за инициативами Министерства юстиции, Союза юристов и Союза адвокатов Украины. День был выбран неслучайно, ведь 8 октября — считается днем, когда князь Ярослав Мудрый в 1016 году издал первый сборник законов Русская Правда.

Как празднуют День юриста

В этот день принято поздравлять всех тех, кто занимается юридической деятельностью. К этой категории, кроме самих юристов, входят судьи, прокуроры, следователи, адвокаты, правоведы, нотариусы, судебные эксперты, юрисконсультанты.

Работники юридической сферы отмечают и другие профессиональные праздники:

4 июля — День судебного эксперта;

2 сентября — День нотариуса;

1 декабря — День работников прокуратуры;

15 декабря — День судебных работников;

17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;

19 декабря — День адвоката.

День юриста: открытки поздравления:

Календарь праздников на октябрь 2020

Кроме Дня юриста — 8 октября, в этом месяце празднуют много различных профессиональных и религиозных праздников. Одним из важнейших считается День защитника — 14 октября. Праздник появился в 2014 году и отмечается на государственном уровне, а значит — официальный выходной. Календарь праздников на октябрь 2020 смотрите в материале Фактов ICTV.