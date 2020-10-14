День защитника Украины: поздравления в картинках и открытках

День защитника Украины отмечают на государственном уровне 14 октября. Праздник создано не так давно — в 2014 году, по инициативе пятого президента Украины Петра Порошенко.

Причиной его основания стала война с Российской Федерацией, которая запустила процесс декоммунизации в украинском обществе. С тех пор было официально перенесено празднование с 23 февраля — День защитника Отечества или День Советской армии и Военно-морского флота, на 14 октября.

Почему 14 октября?

Эта дата выбрана не с проста, ведь в этот день празднуется Покров Пресвятой Богородицы, которая в истории связана с идеей защиты Украины от врагов. Покрова был одним из главных праздников запорожских казаков. В этот день казаки выбирали нового гетмана или кошевого атамана.

Еще одним выдающимся днем в украинской истории стало создание 14 октября 1942 — Украинской Повстанческой Армии.

Лучшие поздравления с Днем защитника Украины в картинках и открытках, смотрите в материале Фактов ICTV.

Открытки с Днем защитника Украины:

Картинки с Днем защитника Украины:

Календарь праздников на октябрь 2020

В октябре украинцы будут работать 21 день, а отдыхать — 10 дней. О календаре праздников на октябрь, смотрите в материале Фактов ICTV.