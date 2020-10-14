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Факты / Украина / Общество

В Карпатах выпало 5 см снега и ниже нуля градусов

Снег в Карпаты 14 октября принес активный антициклон.

По данным Укргидрометцентра, на высокогорье выпало до 5 сантиметров снега, а также фиксировались сильные дожди.

Температура воздуха на снеголавинных станциях Пожежевская и Плай опустилась до -1,5 и -1,6 градусов.

Но сегодня и завтра она будет постепенно повышаться.

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❗Внаслідок проходження активного???? циклону, у ????Карпатах 14 жовтня температура повітря на високогір’ї ????знизилась нижче…

Опубликовано Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах Среда, 14 октября 2020 г.

По прогнозам синоптиков, 15 октября в Украине преимущественно без осадков, а 16 октября в большинстве областей, кроме южных, небольшие дожди.

Температура на западе в четверг, а в пятницу также в северных областях, ночью 4-10°, днем 10-16°.

На остальной территории ночью 8-14°, днем 17-23°. На высокогорье Карпат ночью и днем 0-6° тепла.

Источник: Укргидрометцентр

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