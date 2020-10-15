954 больных на 100 тыс. населения – такая статистика заболеваемости коронавирусом в Сумах.
Это значит, что город приближается к рекордному показателю – 1 тыс. больных на 100 тыс. населения, заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Он отметил, что в красную зону попали девять областных центров – Черновцы, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Северодонецк, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск и Тернополь.
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Но Ивано-Франковск и Тернополь, по его словам, сейчас близки к оранжевому уровню эпидемической опасности.
Сумы в красной зоне
Сумы с начала недели находятся в красной карантинной зоне.
А сегодня Укрзализныця приостановила продажу билетов до станции Сумы.
Пассажиры не смогут заходить в поезда. Вернуть деньги за билеты можно не позднее, чем за час до отправления.