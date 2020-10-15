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Факты / Украина / Общество

Сумы близки к рекорду по количеству больных Covid-19

954 больных на 100 тыс. населения – такая статистика заболеваемости коронавирусом в Сумах.

Это значит, что город приближается к рекордному показателю – 1 тыс. больных на 100 тыс. населения, заявил на брифинге главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что в красную зону попали девять областных центров – Черновцы, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Северодонецк, Полтава, Сумы, Ивано-Франковск и Тернополь.

Читайте: Киев, Харьков и Сумы должны самостоятельно усилить карантинные мероприятия — Шмыгаль

Но Ивано-Франковск и Тернополь, по его словам, сейчас близки к оранжевому уровню эпидемической опасности.

Сумы в красной зоне

Сумы с начала недели находятся в красной карантинной зоне.

А сегодня Укрзализныця приостановила продажу билетов до станции Сумы.

Пассажиры не смогут заходить в поезда. Вернуть деньги за билеты можно не позднее, чем за час до отправления.

Фото: Pixabay

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