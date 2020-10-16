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Факты / Lifestyle

День ангела Дениса: поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела Дениса празднуют несколько раз в году: 17 января, 6 февраля, 23 и 28 марта, 4, 19 и 31 мая, 16 июня, 8 июля, 17 и 31 августа, 10 сентября, 16 и 18 октября, 4 ноября, 12 и 30 декабря.

Поздравления в стихах, прозе и открытках с Днем ангела Дениса смотрите в материале Фактов ICTV.

Значение имени — посвященный богу Дионису, древнегреческому богу природы и вина.

А вот на Буковине и в Карпатах можно встретить женские аналоги этого имени — Дионизия, Денизия.

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Характер: Парень очень общительный, поэтому у него много друзей. Также Денис очень любит животных, всегда старается угостить четвероногих любимцев. Учится хорошо, хотя часто получает замечания от учителя из-за своей неусидчивости.

Денис — везучий, ему часто улыбается фортуна, особенно тогда, когда он этого не ожидает.

Народные приметы на День Дениса 16 октября: в этот день осень заканчивается — зима начинается.

Если ветер северный — на холод, южный — к теплу, западный — на слякоть, восточный — на ясную холодную погоду.

СМС-поздравления с Днем ангела Дениса

***

Денис, тебя я поздравляю,
Хочу успехов пожелать.
Добьешься многого ты, знаю,
Пусть все получится на пять.

***

С праздником тебя, Денис!
Пусть всё будет зашибись.
Пусть удача ждет во всём,
Радость пусть приходит в дом.

***

Живи счастливо, улыбайся!
Удачей каждой наслаждайся!
И новый день встречай всегда,
Как будто он — твоя мечта.
Денис, пускай твои сомненья
Уйдут за красный горизонт.
И ночью в вещем сновиденье
Узнаешь лучший в жизни ход.

***

Будь счастлив, любимый, насколько возможно,
И смело, с улыбкой по жизни иди.
Не смей унывать, как бы ни было сложно,
И знай, что тебя верный ангел хранит.

***

Сегодня, Денис, ваш праздник!
День ангела – день именин!
Желаю вам веры и счастья,
Добраться до нужных вершин!
И пусть пропадают ненастья,
Любви свет в судьбе пусть вершит!
Не знали вас, чтобы несчастья,
Пусть ангел вас благословит!

***

Поздравляю, красавчик Денис!
Ты к успеху и счастью стремись.
И они непременно придут,
В мир веселья тебя уведут!

***

От сердца и души, Денис,
Тебе желаю лишь добра!
В свой день ангела улыбнись
И стань счастливей, чем вчера!
Пускай все планы и мечты
Осуществятся без труда!
Желаю, чтоб здоров был ты,
А также полон сил всегда!

***

Поздравление с Днем ангела Дениса в прозе:

***

Дорогой Денис, от всей души поздравляю тебя с твоим праздничным днем! Желаю, чтобы ты всегда стоял на верном и успешном жизненном пути, чтобы в делах тебя ждала удача, чтобы рядом были любящие и близкие люди, чтобы счастье твое окрыляло тебя, а в душе царил вечный праздник.

***

С Днем ангела, Денис! Желаю тебе гармонии, достатка, умиротворенности. Не бойся осваивать новые навыки и узнавать все грани жизни. С праздником!

***

Дорогой Денис, желаю тебе всегда быть на высоте и достигать поставленных целей! Пускай деньги водятся в твоем кошельке, в душе господствует счастье, а в теле — здоровье и бодрый дух! Пусть жизнь тебе дарит только приятные сюрпризы и множество радостных моментов!

***

Поздравляю, Денис! Пусть твое обаяние всегда сводит с ума, чтобы твоя уверенность всегда воодушевляла друзей и пугала недоброжелателей. Желаю всегда оставаться веселым и энергичным.

***

Дорогого Дениса хочу от души поздравить и пожелать успехов в любом деле и любом направлении, быть страстным в любви, целеустремлённым в работе и счастливым в жизни. Денчик, пусть с тобой всегда будет твоя удача, пусть ничто не сможет помешать тебе реализовывать свои мечты и планы.

***

Дорогого Дениса хочу от души поздравить и пожелать иметь успех в любом деле и любом направлении, быть страстным в любви, целеустремлённым в работе и счастливым в жизни. Денчик, пусть с тобой всегда будет твоя удача, пусть ничто не сможет помешать тебе реализовывать свои мечты и планы.

***

Поздравляю от души тебя, дорогой Денис. Хочу пожелать несломленного характера и устойчивых принципов жизни, доброй души и чуткого сердца, несомненной удачи и светлого счастья, уверенных побед и высоких наград.

***

День ангела Дениса — поздравления в открытках:

День ангела Дениса: поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела Дениса: поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела Дениса: поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела Дениса: поздравления в стихах, прозе и открытках

День ангела Дениса: поздравления в стихах, прозе и открытках

 

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