Хеллоуин — это праздник, который очаровывает весь мир своей ужасной красотой.

Ведьмы, черепа, различные мистические существа — бродят по городам и селам и требуют подарки. Стоит угостить эту нечисть, иначе — смерть.

Идеи страшного и красивого макияжа на Хеллоуин2020 для девушек смотрите в материале Фактов ICTV.

История праздника

Хеллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября, считается, что именно тогда злые духи проникают на землю.

Древние кельты — племя индейского происхождения, верили, чтоб защититься от нечисти нужно одеваться в страшные костюмы, будто бы так они отпугивают злые силы. Также на улицах оставляли сладости, чтобы духи ними насладились и не зашли в дом. В IX веке, после принятия христианства, 1 ноября начали праздновать День всех святых, который в английском языке называют All Hallow’s Eve, а сокращенно — Halloween.Читайте: Идеи костюмов на Хэллоуин 2020.

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Страшный макияж на Хеллоуин для девушек

Для большого антуража используйте не только обычную косметику, но и косметический грим. Для вашего вдохновения Факты ICTV подобрали несколько образов страшного макияжа.















Макияж на Хеллоуин для девушек / 4 фотографии

Красивый макияж на Хеллоуин для девушек

В этот день можно выбрать красивый образ, но не стандартный. Поэтому, мы отказываемся от котиков и мышек, а выбираем следующие образы: амазонка, пиковая дама, фэшн.











Макияж на Хеллоуин для девушек / 3 фотографии

Маникюр на Хеллоуин 2020: необычные идеи

Кроме макияжа, еще необходим соответствующий маникюр, что дополнит образ и создаст праздничное настроение для вечеринки. Лучшие идеи маникюра на Хеллоуин 2020 — в материале Фактов ICTV.