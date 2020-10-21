Во время карантина в Украине зарегистрировали в более чем шесть раз больше браков, чем разводов.

По состоянию на 10 октября, 100 тыс. граждан официально создали семью. Три месяца назад бракосочетаний было на 35 тыс. меньше.

Об этом сообщило Министерство юстиции Украины.

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— Начиная с 12 марта по 10 октября свой брак зарегистрировали 107 069 пар. За аналогичный период количество расторгнутых браков составило 16 475, — говорится в сообщении.

Olga Onishchuk: За період дії карантину в Україні в понад шість разів частіше одружувались ????, аніж розлучались ????.

Так,… Опубликовано Міністерство юстиції України Вторник, 20 октября 2020 г.

Три месяца назад министерство также отчиталось о количестве браков и разводов. В июле в брак вступило 65 624 пар, а разорвали отношения — 12 988. Минюст с начала карантина сделало возможным подачу заявления в ЗАГС онлайн. Чтобы не контактировать с людьми в период обострения ситуации с коронавирусом, можно подать все документы дома на вебпортале государственной регистрации актов гражданского состояния.

Украина может вернуть жесткий карантин

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если суточный прирост инфицирования пересечет отметку 9 тыс. человек.

Сейчас правительство работает над развертыванием коек в немедицинских учреждениях Киева, Одессы и Донецкой области.

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