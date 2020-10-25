Международный день тещи: поздравления в стихах, СМС и открытках

Международный день тещи празднуют ежегодно в четвертое воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 25 число.

Поздравления в стихах, СМС и открытках с Международным днем тещи смотрите в материале Фактов ICTV.

История праздника

Родиной праздника считается Америка. В американском штате Техас, в одной из местных газет, репортер написал статью, которая была посвящена Дню матери и отца. Это был обычный материал, который ничем не отличался от других, но журналист решил провести аналогию с другим родственником — тещей. Он отметил, что эта женщина играет огромную роль в жизни детей, но собственного праздника у нее нет.

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Этого не ожидал никто, но статья получила такую ​​огласку, что уже 5 марта 1934 года впервые отпраздновали День тещи. Несколько лет спустя традицию празднования подхватили и другие страны. Впоследствии праздник был перенесен на четвертое воскресенье октября. В Украине он появился в 90-х годах, но большой огласки так и не получил.

Традиции

Сначала этот праздник имел шуточный характер, но сейчас он ассоциируется с семейным теплом. В этот день все члены семьи собираются за столом. Обязательным атрибутом праздника должны быть шуточные стишки и вкусная еда, приготовленная тещей.

Международный День тещи — поздравления в стихах:

***

Спасибо, теща дорогая,

За Вашу дочь, мою жену!

Как передать Вам, я не знаю,

Моей любви к Вам глубину!

Красивей тещи нет, наверно,

Вы дали дочке красоту!

Я уважаю Вас безмерно,

За мудрость, ум и доброту!

***

Лучшей тещи в мире нет,

Это я прекрасно знаю!

Ведь уже немало лет

Вас люблю и уважаю!

Нет на свете тещи краше,

Вы добры и так умны,

Я ценю советы Ваши,

Ведь они очень важны!

Мне и вправду повезло,

Мне завидуют друзья!

Улыбаюсь им назло:

Теща лучшая — моя!

***

Моя мамочка вторая,

Я ценю Вас и люблю,

Моя теща дорогая,

Поздравление Вам шлю!

Будьте счастливы, здоровы,

Пусть сбываются мечты,

Повторять готов я снова:

Вы мой ангел доброты!

Вы красивы, вы шикарны,

Моя женушка вся в Вас!

Улыбайтесь лучезарно

Каждый день и каждый час!

***

Поздравления с Днем тещи

Милым женщинам шлю я,

И желаю, чтобы были

У вас лучшие зятья.

Каждой теще пожелаю

Я терпения и силы,

Чтоб мужья ваших любимых

Дочек на руках носили.

Чтобы Мамой называли,

Вас ценили, уважали,

Чтобы тещи все с зятьями

Лучшими друзьями стали.

***

Вас с днем тещи поздравляю,

Моя мама дорогая,

С Вами мы давно родные,

Вас ценю и уважаю.

Благодарен Вам за мудрость,

Доброту и понимание.

Вы — прекрасный человек,

Теща — вот Ваше призвание.

***

СМС-поздравления с Международным днем тещи:

***

Дорогая теща… Дорогая мама,

Поздравляю с Вашим торжеством!

Вас безмерно уважаю,

С Вами ярче и теплей наш дом.

***

Моя теща дорогая,

Вас ценю я безгранично,

И сегодня пожелаю,

Чтобы вам жилось отлично!

***

С Днем тещи, дорогая мама!

Позвольте уж мне так Вас называть.

Пусть будет в жизни радости не мало,

А счастья столько, что не описать.

***

Дорогая теща, с Вашим Днем

Поздравляю Вас сердечно.

Пусть искрится теплотою дом,

Жизнь пусть будет безупречна.

***

Прекрасный праздник отмечаем мы,

Днем тещи это торжество зовется.

Великолепная, конечно, теща Вы,

Пусть счастьем сердце Ваше бьется.

***

Открытки с Международным днем ​​тещи: