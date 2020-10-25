Международный день тещи: поздравления в стихах, СМС и открытках

Международный день тещи празднуют ежегодно в четвертое воскресенье октября. В этом году праздник приходится на 25 число.
Поздравления в стихах, СМС и открытках с Международным днем тещи смотрите в материале Фактов ICTV.
История праздника
Родиной праздника считается Америка. В американском штате Техас, в одной из местных газет, репортер написал статью, которая была посвящена Дню матери и отца. Это был обычный материал, который ничем не отличался от других, но журналист решил провести аналогию с другим родственником — тещей. Он отметил, что эта женщина играет огромную роль в жизни детей, но собственного праздника у нее нет.
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Этого не ожидал никто, но статья получила такую огласку, что уже 5 марта 1934 года впервые отпраздновали День тещи. Несколько лет спустя традицию празднования подхватили и другие страны. Впоследствии праздник был перенесен на четвертое воскресенье октября. В Украине он появился в 90-х годах, но большой огласки так и не получил.
Традиции
Сначала этот праздник имел шуточный характер, но сейчас он ассоциируется с семейным теплом. В этот день все члены семьи собираются за столом. Обязательным атрибутом праздника должны быть шуточные стишки и вкусная еда, приготовленная тещей.
Международный День тещи — поздравления в стихах:
***
Спасибо, теща дорогая,
За Вашу дочь, мою жену!
Как передать Вам, я не знаю,
Моей любви к Вам глубину!
Красивей тещи нет, наверно,
Вы дали дочке красоту!
Я уважаю Вас безмерно,
За мудрость, ум и доброту!
***
Лучшей тещи в мире нет,
Это я прекрасно знаю!
Ведь уже немало лет
Вас люблю и уважаю!
Нет на свете тещи краше,
Вы добры и так умны,
Я ценю советы Ваши,
Ведь они очень важны!
Мне и вправду повезло,
Мне завидуют друзья!
Улыбаюсь им назло:
Теща лучшая — моя!
***
Моя мамочка вторая,
Я ценю Вас и люблю,
Моя теща дорогая,
Поздравление Вам шлю!
Будьте счастливы, здоровы,
Пусть сбываются мечты,
Повторять готов я снова:
Вы мой ангел доброты!
Вы красивы, вы шикарны,
Моя женушка вся в Вас!
Улыбайтесь лучезарно
Каждый день и каждый час!
***
Поздравления с Днем тещи
Милым женщинам шлю я,
И желаю, чтобы были
У вас лучшие зятья.
Каждой теще пожелаю
Я терпения и силы,
Чтоб мужья ваших любимых
Дочек на руках носили.
Чтобы Мамой называли,
Вас ценили, уважали,
Чтобы тещи все с зятьями
Лучшими друзьями стали.
***
Вас с днем тещи поздравляю,
Моя мама дорогая,
С Вами мы давно родные,
Вас ценю и уважаю.
Благодарен Вам за мудрость,
Доброту и понимание.
Вы — прекрасный человек,
Теща — вот Ваше призвание.
***
СМС-поздравления с Международным днем тещи:
***
Дорогая теща… Дорогая мама,
Поздравляю с Вашим торжеством!
Вас безмерно уважаю,
С Вами ярче и теплей наш дом.
***
Моя теща дорогая,
Вас ценю я безгранично,
И сегодня пожелаю,
Чтобы вам жилось отлично!
***
С Днем тещи, дорогая мама!
Позвольте уж мне так Вас называть.
Пусть будет в жизни радости не мало,
А счастья столько, что не описать.
***
Дорогая теща, с Вашим Днем
Поздравляю Вас сердечно.
Пусть искрится теплотою дом,
Жизнь пусть будет безупречна.
***
Прекрасный праздник отмечаем мы,
Днем тещи это торжество зовется.
Великолепная, конечно, теща Вы,
Пусть счастьем сердце Ваше бьется.
***