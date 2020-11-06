В связи с активным распространением коронавируса, ученые пытаются исследовать, как вирус влияет на организм человека. Они выяснили, какие симптомы вызывает болезнь, чтобы вовремя ее диагностировать.

Исследователям из Университета Вены удалось разделить симптомы на различные группы. Их научная статья была опубликована в профильном журнале Allergy.

Они разделили симптомы коронавируса на семь групп:

боль в суставах и мышцах;

воспаление глаз и слизистых оболочек

симптомы, связанные с насморком (насморк, чихание, сухость в горле, заложенность носа)

симптомы гриппа (высокая температура тела, слабость и кашель)

проблемы с легкими (воспаление легких и одышка)

потеря вкуса и запаха и другие симптомы;

проблемы желудочно-кишечного тракта (диарея, тошнота, головная боль).

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Ученые обнаружили, что вкус и запах теряют люди с молодой иммунной системой. А молодость иммунной системы зависит от количества иммунных клеток, а не от возраста человека.

Исследование проводилось под руководством иммуномога Винфрида Пикля и аллерголога Рудольфа Валенти. Они проанализировали иммунные системы около 109 человек, переболевших коронавирусом и привлекли 98 здоровых участников.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 6 ноября во мире зарегистрировали 49 млн случаев коронавируса. За весь период пандемии умерли 1,2 млн человек. Украина занимает 20 место по заболеваемости коронавирусом между Польшей и Индонезией.

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