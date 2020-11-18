Шесть медиков, переболевших Covid-19, будут получать пожизненные выплаты

Инфицирование медработников Covid-19, наступившее в результате выполнения служебных обязанностей, является острым профессиональным заболеванием и предусматривает страховые выплаты и социальные гарантии от государства и Фонда социального страхования Украины.

В частности, при установлении стойкой утраты трудоспособности, инвалидности, вызванной заболеванием Covid-19, назначаются ежемесячные выплаты – до полного восстановления здоровья или в течение всей жизни.

На сегодняшний день ФССУ назначил ежемесячные страховые выплаты для четырех медработников, которые имеют установленную группу инвалидности. Общая сумма выплат – 46 тыс. 245 грн каждый месяц.

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Кроме того, выплаты, связанные с заболеванием коронавирусом, будут получать два медика с установленной стойкой утратой трудоспособности. Общая сумма страховых выплат ежемесячно – 2 323 грн.

Размер выплаты для каждого медика определен индивидуально в зависимости от степени нетрудоспособности и среднего дохода.

Увеличение зарплат медиков

Медицинские работники в Украине получат повышение заработной платы. Президент Владимир Зеленский заявил, что со следующего года врачи будут получать минимум 20-25 тыс. грн.

Выплаты для медицинских сестер возрастут до 15 тыс. грн.

Источник: ФССУ