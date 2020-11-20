Основатель Telegram и ВКонтакте, бизнесмен Павел Дуров раскритиковал iPhone 12 Pro, который компания Apple представила этой осенью. Он назвал новый смартфон невероятно громоздким и увеличенной копией iPhone 5 2012 года.

Об этом Дуров написал в социальных сетях. Бизнесмен сделал такие выводы, потому что уже успел попользоваться смартфоном.

— Только что попробовал iPhone 12 Pro — какой же это невероятно громоздкий кусок железа. Эта выемка и широкие рамки, которые раньше были в этих смартфонах, делает низким соотношение площади экрана к корпусу и создает ощущение устаревшего устройства, — написал Дуров.

Основатель Telegram добавил, что камеры в телефоне выглядят ужасно, потому что они как будто выпирают из задней панели и находятся на разных уровнях высоты.

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Пользуются идеями Джобса: Дуров назвал iPhone 12 Pro куском железа / 3 фотографии

Также он отметил, что по его наблюдениям, после смерти директора Apple Стива Джобса компания живет, пользуясь его репутацией и технологиями.

Презентация iPhone 12 и iPhone 12 Pro

13 октября компания Apple представила новые модели смартфонов — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. В Украине новинки стали доступны в октябре-ноябре.

Линейка iPhone 2020 включает в себя маленький iPhone 12 mini, базовый iPhone 12, а также версии Pro и Pro Max.

Сейчас минимальная цена на iPhone 12 Pro стартует от 39 999 грн.

Источник: Павел Дуров