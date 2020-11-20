Вариант новогоднего локдауна рассматривается во всех странах, но говорить об этом пока рано.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

– Давайте поймем, чего мы сейчас добьемся карантином выходного дня. Это же ситуация, которая меняется от недели к неделе, – отметил он.

Читайте: Нужен локдаун: почему в Украине не могут контролировать ситуацию с Covid-19

Как избежать полного локдауна

В ВОЗ считают, что страны Европы могут избежать введения полного локдауна, если люди будут соблюдать масочный режим.

По мнению главы европейского подразделения ВОЗ Ханса Клюге, закрытие школ также не является эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, поскольку дети и подростки не способствуют распространению Covid-19.

– Если использование масок достигнет 95%, необходимости в карантинах не будет, – считает он.