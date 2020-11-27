3D-Николай и максимум 2,5 тыс. гостей: каким будет открытие главной елки 2021

Главную елку страны ежегодно устанавливают на Софиевской площади в Киеве. Однако в этом году в связи с пандемией коронавируса украинцев ждет совсем другое празднование — без концертов, развлекательных программ и массовых гуляний.
Основатель проекта Folk Ukraine, что занимается организацией праздника, Игорь Добруцкий рассказал, какие ограничения будут действовать у елки и что добавят нового.
Организаторы отказались не только от концертов — фудкортов на Софиевской площади также не будет. Однако посетителей ждут оригинальные локации и интерактивные развлечения.
— У елки будет стоять праздничный пень. Он будет интерактивным — там можно будет сделать фотографию, а затем найти свое лицо на главной елке в интернете. Поскольку Святой Николай на карантине, с ним можно будет пообщаться в 3D.
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Зон с обогревателями на площади не будут устанавливать, чтобы избежать больших скоплений. Максимальное количество людей, которое может находиться на площади возле елки, — 2,5 тыс.
— Мы будем следить за количеством людей с помощью камер. Будет четыре входа и выхода. Если посетителей много — перекрываем вход, 200 человек выпускаем и запускаем других.
Когда открытие главной елки 2021
Елка в этом году будет искусственной, ее высота — 31 м. Открытие главной елки запланировано традиционно на 19 декабря.
Ее зажгут в 19.00, однако как это будет происходить, зависит от эпидемиологической ситуации.
Фото: Folk Ukraine