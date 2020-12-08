Фонд социального страхования в ноябре 2020 оплатил 565,2 тыс. листков нетрудоспособности. Это на 170 тыс. больше по сравнению с октябрем (395,4 тыс.).

— По оперативным итогам ноября 2020 года, ФССУ принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с травмой или болезнью, в частности на Covid-19 на сумму 1,8 млрд грн. Это на 0,6 млрд грн, или 50% больше, чем в октябре, — говорится в сообщении.

В целом с осени ФССУ фиксирует значительный рост количества больничных, что связано с сезонными респираторными заболеваниями, изоляцией контактных лиц и коронавирусной болезнью.

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В октябре по сравнению с сентябрем расходы Фонда на компенсацию застрахованным лицам потерянного за время лечения заработка выросли на 38,7%, или на более чем 0,3 млрд грн.

Месяц назад выдали на 130 тыс. (49%) больничных больше по сравнению с предыдущим месяцем.

Источник: ФССУ