Из-за контакта с больными коронавирусом без средств защиты медики имеют право на получение листка нетрудоспособности для прохождения самоизоляции, а утраченный за это время заработок им компенсирует ФССУ.

За время пандемии Фонд оплатил почти 11 тыс. больничных медицинским работникам на общую сумму 17,9 млн грн.

ФССУ компенсирует медработникам за время изоляции от Covid-19 заработок в размере 100% среднего дохода, независимо от страхового стажа, начиная с шестого дня. Первые пять дней оплачивает работодатель.

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Больше всего медиков прошли оплачиваемую самоизоляцию в Житомирской области – 1 366, Черниговской — 753, Одесской — 667, Сумской — 567 и Львовской — 560.

Сейчас задержек с выплатами нет. Финансирование выделяется из фонда борьбы с Covid-19.

На заседании 9 декабря Кабмин расширил действие страховых выплат в случае заболевания или смерти медработников в связи с коронавирусом на студентов-медиков 5-6 курсов и интернов.

При этом в случае смерти на страховые выплаты может рассчитывать семья умершего.

Размер выплат будет зависеть от степени утраты профессиональной трудоспособности и от потребностей медицинской и социальной помощи.