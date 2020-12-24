Новогодние локации в Киеве могут закрыть в случае нарушения карантина

Новогодние локации в Киеве могут работать до середины января только при условии соблюдения карантинных правил. Об этом сообщил Валентин Мондриевский — исполняющий обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации.

Он подчеркнул, что 19 декабря в столице начали работать новогодние локации на открытом воздухе, однако ограничений по количеству граждан нет.

— Мы настаиваем на соблюдении дистанции хотя бы в один метр и просим гостей избегать скоплений.

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За соблюдением санэпидемических норм будет следить Муниципальная варта, однако Мондриевский убедительно просит граждан не забывать о правилах безопасности и социальной дистанции.

— Мы сделали все возможное, но большая ответственность сейчас лежит и на гостях столицы.

Накануне стало известно, что в результате нарушения карантинных правил в Киеве могут закрыть новогодние ярмарки. Об этом заявил Олег Рубан — председатель Госпродспоживслужбы столицы. За несоблюдение карантина владельцы таких торговых точек могут получить штрафы.