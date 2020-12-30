На Новый год 2021 общественный транспорт в Киеве будет работать на два часа дольше.
Речь идет о работе всего наземного общественного транспорта и подземки, сообщают в КГГА.
В то же время движение маршруток, трамваев и троллейбусов, которые проходят возле станций метрополитена, согласуют со временем отправления последних поездов.
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Последние поезда отправятся с каждой станции в разное время, из центра Киева — около 2.15. Киевский фуникулер будет работать круглосуточно.
Работа кафе и ресторанов Киева на Новый год
Постановлением №1301 от 23 декабря 2020 года Кабмин разрешил ресторанам и кафе Киева в новогоднюю ночь работать до 7.00.
Ранее заведениям общественного питания города разрешалось работать до 1.00.
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