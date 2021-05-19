1,7 млрд грн в соответствии с распоряжением Кабмина направят на развитие регионов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Первые проекты в рамках программы социально-экономического развития утвердила парламентско-правительственная комиссия.

Средства в первую очередь потратят на строительство школ, больниц, детских садов.

Кроме того, в регионах закупят новое оборудование в медицинские учреждения приобретут новый транспорт.

Также в областях намерены улучшить коммунальную инфраструктуру и реализовывать полезные для людей проекты.

Новые правила получения субсидии

С мая 2021 года были введены новые правила получения субсидии.

Переназначать субсидии без подачи соответствующего заявления, за некоторыми исключениями. Однако верификация субсидий будет продолжаться.

Также правительственные изменения коснутся вопроса наличия нескольких объектов жилья.

Подробнее о новых правилах получения субсидии читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Денис Шмыгаль