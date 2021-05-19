Город Горишние Плавни на Полтавщине по итогам 2020 года с комплексного индекса загрязнения атмосферы (КИЗА) снова стало самым чистым среди 39 городов Украины. Хотя за год его показатель несколько ухудшилось — с 1,2 до 1,9.

Об этом свидетельствуют данные Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского (ЦГО).

Также наименее загрязненный воздух зафиксировали в Измаиле, Светловодске, Харькове, Броварах, Ивано-Франковске, Александрии и Украинке.

Но очень высоким уровнем загрязнения зафиксировали в Мариуполе — 15,7 (в прошлом году 17,9), Каменском — 14,8 (14,3), Днепре — 14,1 (17,2), Кривом Роге — 13,8 ( 12,7) и Одессе — 12,7 (14,4).

Низкие позиции по уровню загрязнения возглавляют: Киев — 9,6 (9,6), Николаев — 9,2 (13,7), Херсон — 8,2 (10,5), Запорожье — 8,0 (8,0) Краматорск — 7, 5 (7,5), Черкассы — 7,3 (7,4) и Винница — 7,2 (6,6).

В частности, ЦГО учитывает в комплексном индексе степень загрязнения атмосферного воздуха по пяти приоритетным загрязняющим примесям.

Как объясняют исследователи ЦГО, высокий уровень загрязнения воздуха больших городов обусловлен повышенным содержанием специфических вредных веществ — формальдегида, фенола, фтористого водорода, аммиака и др.

Однако в Украине индекс загрязнения воздуха в 2020 году снизился до 7,0 с 8,2.

Как уточняет ЦГО, уровень загрязнения считается низким до 5-ти, повышенным — от 5-ти до 7-ми, высоким — от 7-ми до 14-ти и очень высоким — от 14-ти.

Загрязнение Черного моря

Недавно турецкие ученые установили, что загрязненность Черного моря составляет более 1 млн частиц на 1 кв м. морской поверхности.

В частности, количество микропластика увеличивается с каждым днем, а морские существа, которые питаются планктоном, воспринимают пластиковые частицы за еду и глотают.

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Источник: ЦГО