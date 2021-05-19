Жилая субсидия- это помощь тем гражданам, которые не могут оплатить коммунальные услуги, а не поддержка тех, кто скрывает свои имущественные и материальные положение, имеет теневые доходы и не платит налоги.

Об этом заявила министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время заседания Кабмина в среду, 19 мая.

В частности, на правительственном заседании министры приняли решение об изменениях в условиях назначения субсидий. Накануне их предложило Минсоцполитики.

— Все эти изменения — это о справедливости. Ведь финансирование назначенных субсидий осуществляется за счет средств государственного бюджета, то есть добросовестных налогоплательщиков, — объяснила Лазебная.

Кабмин упростил процесс получения субсидии

В Украине в 2021 году упростили процедуру получения субсидии и ввели определенные изменения.

В частности, новые изменения позволят передавать субсидии без подачи соответствующего заявления за некоторыми исключениями и получать помощь, если в наличии квартира в городе и дом в селе.

Подробнее о процессе получения субсидии в 2021 году — читайте на Фактах ICTV.