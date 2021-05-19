В соцсетях мошенники начали активно продавать абитуриентам так называемые ответы на внешнее независимое оценивание 2021 года. В частности, есть очень много каналов-продавцов в Telegram.

В Украинском центре оценивания качества образования сообщают, что социальные сети пестрят казалось бы привлекательными предложениями. Поэтому выпускников призывают отклонять такие предложения.

По данным УЦОКО, аферисты за соответствующую плату предлагают как детям, так и их родителям купить тетради сертификационных работ ВНО 2021 года с ответами к ним.

В то же время они уверяют в якобы надежности и достоверности источника информации. Для этого мошенники каждый раз придумывают новые схемы.

— Например, для убедительности присылают письмо с якобы официального ящика УЦОКО. Безусловно, купить можно что угодно, но стопроцентно это не будет тест ВНО, — уверяют в ведомстве.

Также отметили, что некоторые аферисты незаконно ставят логотип УЦОКО на свои тетради.

Поэтому абитуриентам рекомендуют сосредоточиться на тщательной подготовке к ВНО и пользоваться только достоверными источниками.

ВНО 2021

В этом году для участия во внешнем независимом оценивании зарегистрировалось почти 390 тыс. человек.

Больше всего абитуриентов будут сдавать украинский язык и литературу.

В общем самые популярные предметы среди выпускников — это украинский язык и литература, история Украины и математика.

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